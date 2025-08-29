Примадонна посетила рижский торговый центр и купила свитерок

Алла Пугачева посетила рижский торговый центр - об этом историческом событии сообщает в соцсетях сам T\c Spice.

Что заставило звезду спуститься с небес и заняться банальным шопингом?

-Нас посетила звезда мирового уровня — Алла Пугачёва! - сообщает T\c Spice. И с явным удовольствием добавляет:

-Алла Борисовна, спасибо, что выбрали нас!

Для нас это огромная честь — видеть Вас в нашем магазине. Мы счастливы, что наш свитер теперь в Вашем гардеробе. Пусть он дарит уют и вдохновение так же, как Ваш визит подарил радость нам! ♥️

Теперь мы точно знаем: наш магазин — это место, где стиль выбирают не только ценители качества, но и легенды мировой сцены!