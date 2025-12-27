Зритель рассудит

Нынешней осенью по разные стороны железного занавеса вышли два остроактуальных, идейно заряженных фильма про борьбу за традиционные ценности. Оба очень длинные, причем разница в длительности – всего минута: один идет 162, другой – 163. В обоих главного борца за ценности сыграла знаменитость класса А с громко заявленной политической позицией – причем ассоциирующаяся с российско-украинской войной.

В американской картине это Шон Пенн, многократно долетавший после начала войны до середины Днепра, обменявший свой «Оскар» на украинский орден. В российском же фильме традицию защищает герой Захара Прилепина, едва не ответившего жизнью за свои взгляды на братский народ.

Обе осенние премьеры наделали шуму и показали яркий кассовый результат. Американская лента под названием «Битва за битвой» взяла в премьерный уик-энд «золото» в национальном прокате, уступив на старте лишь одному фильму своего автора Пола Томаса Андерсона – прославленной «Нефти». Критики, особенно либеральные, встретили «Битву» с восторгом, с ходу объявив фильмом года.

Российская картина «Толерантность» тоже немало порадовала либерально настроенных наблюдателей. Тем, что в премьерные выходные ее посмотрело меньше двухсот человек – в среднем по три зрителя на сеансе. Через две недели после выхода фильм, о котором доброго слова не сказал вообще никто, был снят с проката.

Игроки разных лиг

Если учесть, что режиссер «Толерантности» Андрей Грачев традиционализм, консерватизм и прочее древнее благочестие яростно защищает, а Пол Томас Андерсон над этим зло насмехается, легко сделать вывод: российский и американский массовый зритель в равной степени подвержены либеральному разврату.

На самом деле, мораль басни, конечно, иная. Дело не тех или иных ценностях, а в их защитниках. Грачев, в чьей фильмографии алмазами сверкают комедия «Идеальная жена» и спортивный триллер «Бодибилдер», и лауреат всех главных мировых кинофестов, одиннадцатикратный номинант на «Оскар», превозносимый снобами-критиками ПТА (Пол Томас Андерсон) – игроки, мягко выражаясь, совсем разных лиг.

Прилепин, спору нет, орел-мужчина – но другого полета, нежели сыгравшие в «Битве» Шон Пенн, Леонардо Ди Каприо и Бенисио дель Торо. А главное: саму «Битву» можно и восхвалять, и критиковать (например, за неровность и хаотичность) – тогда как о «Толерантности» сказать просто нечего. Кроме одного: этот курьезный продукт создан исключительно ради освоения государственных ассигнований на агитацию и пропаганду. Скрываемый авторами бюджет «Толерантности» эксперты оценивают в 200 млн. рублей.

Тень Трампа

И все-таки сбрасывать идеологию и политику со счетов, говоря об успехах «Битвы», никак нельзя. Просто потому, что «Битва» – не только 175-миллионный голливудский эпос с суперзвездами, не только пародия на политический триллер (хотя ерничества тут хватает, особенно поначалу), но и громкое высказывание на злобу дня, остросоциальное кино, резонирующее с новостной лентой.

Фильм о противоборстве левых и правых экстремистов вышел на экраны через два недели после убийства Чарли Кирка, в разгар «холодной гражданской войны» в Штатах, которой он посвящен. Если кассовыми своими успехами «Битва» обязана в первую очередь звездному касту, то критическим экстазом – как раз идеологической актуальности.

Формально это экранизация «Вайнленда» («Винляндии») – романа Томаса Пинчона 1990 года про ветеранов молодежной революции 1960-х в эпоху торжества Рейгана; но из его текста в фильме не сохранилось ничего. Время действия «Битвы» – не прошлое, а условная, без датировки, современность. У Пинчона Андерсон позаимствовал лишь общий сюжетный расклад: стареющие революционеры-леваки на фоне побеждающей контрреволюции – ассоциирующейся уже не с Рейганом, а с Трампом. По крайней мере, ассоциирующейся у нынешнего зрителя – даром, что снимался фильм еще до прошлогодних судьбоносных президентских выборов.

Сильная женщина правильного цвета

Стареющего левака, бывшего активиста-экстремиста-террриста – косматого, в клетчатом халате и с винтовкой наперевес – играет тут Ди Каприо. Его политического антипода – традиционалиста, расиста, садиста (домыслим: трамписта) в полковничьем звании и с короткой седой стрижкой – Пенн, получающий зримое удовольствие от воплощения утрированного образа врага.

По эту сторону экрана оба актера – как и режиссер ПТА, как и три четверти Голливуда – разумеется, либералы и прогрессисты, и по фильму их общую идейную ориентацию угадать нетрудно. И герой Ди Каприо, и герой Пенна выглядят карикатурно, но первый – карикатура добродушная, тогда как второй – зловещая. Зато если какой персонаж показан не с издевкой, а с восхищением – то это, не сомневайтесь, сильная женщина правильного черного цвета.

И все-таки плоской агиткой «Битву» не назовешь: она в первую очередь не про то, как ужасны правые, а про то, в какой порочный круг загоняет идейная непримиримость. И это еще одна причина выбрать ПТА, а не Грачева с Прилепиным – каких бы ценностей ни придерживался ты сам.