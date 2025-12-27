«Битва за битвой» (One Battle After Another). Режиссер Пол Томас Андерсон, в ролях Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Бенисио дель Торо. США, 2025.
Зритель рассудит
Нынешней осенью по разные стороны железного занавеса вышли два остроактуальных, идейно заряженных фильма про борьбу за традиционные ценности. Оба очень длинные, причем разница в длительности – всего минута: один идет 162, другой – 163. В обоих главного борца за ценности сыграла знаменитость класса А с громко заявленной политической позицией – причем ассоциирующаяся с российско-украинской войной.
В американской картине это Шон Пенн, многократно долетавший после начала войны до середины Днепра, обменявший свой «Оскар» на украинский орден. В российском же фильме традицию защищает герой Захара Прилепина, едва не ответившего жизнью за свои взгляды на братский народ.
Обе осенние премьеры наделали шуму и показали яркий кассовый результат. Американская лента под названием «Битва за битвой» взяла в премьерный уик-энд «золото» в национальном прокате, уступив на старте лишь одному фильму своего автора Пола Томаса Андерсона – прославленной «Нефти». Критики, особенно либеральные, встретили «Битву» с восторгом, с ходу объявив фильмом года.
Российская картина «Толерантность» тоже немало порадовала либерально настроенных наблюдателей. Тем, что в премьерные выходные ее посмотрело меньше двухсот человек – в среднем по три зрителя на сеансе. Через две недели после выхода фильм, о котором доброго слова не сказал вообще никто, был снят с проката.
Игроки разных лиг
Если учесть, что режиссер «Толерантности» Андрей Грачев традиционализм, консерватизм и прочее древнее благочестие яростно защищает, а Пол Томас Андерсон над этим зло насмехается, легко сделать вывод: российский и американский массовый зритель в равной степени подвержены либеральному разврату.
На самом деле, мораль басни, конечно, иная. Дело не тех или иных ценностях, а в их защитниках. Грачев, в чьей фильмографии алмазами сверкают комедия «Идеальная жена» и спортивный триллер «Бодибилдер», и лауреат всех главных мировых кинофестов, одиннадцатикратный номинант на «Оскар», превозносимый снобами-критиками ПТА (Пол Томас Андерсон) – игроки, мягко выражаясь, совсем разных лиг.
Прилепин, спору нет, орел-мужчина – но другого полета, нежели сыгравшие в «Битве» Шон Пенн, Леонардо Ди Каприо и Бенисио дель Торо. А главное: саму «Битву» можно и восхвалять, и критиковать (например, за неровность и хаотичность) – тогда как о «Толерантности» сказать просто нечего. Кроме одного: этот курьезный продукт создан исключительно ради освоения государственных ассигнований на агитацию и пропаганду. Скрываемый авторами бюджет «Толерантности» эксперты оценивают в 200 млн. рублей.
Тень Трампа
И все-таки сбрасывать идеологию и политику со счетов, говоря об успехах «Битвы», никак нельзя. Просто потому, что «Битва» – не только 175-миллионный голливудский эпос с суперзвездами, не только пародия на политический триллер (хотя ерничества тут хватает, особенно поначалу), но и громкое высказывание на злобу дня, остросоциальное кино, резонирующее с новостной лентой.
Фильм о противоборстве левых и правых экстремистов вышел на экраны через два недели после убийства Чарли Кирка, в разгар «холодной гражданской войны» в Штатах, которой он посвящен. Если кассовыми своими успехами «Битва» обязана в первую очередь звездному касту, то критическим экстазом – как раз идеологической актуальности.
Формально это экранизация «Вайнленда» («Винляндии») – романа Томаса Пинчона 1990 года про ветеранов молодежной революции 1960-х в эпоху торжества Рейгана; но из его текста в фильме не сохранилось ничего. Время действия «Битвы» – не прошлое, а условная, без датировки, современность. У Пинчона Андерсон позаимствовал лишь общий сюжетный расклад: стареющие революционеры-леваки на фоне побеждающей контрреволюции – ассоциирующейся уже не с Рейганом, а с Трампом. По крайней мере, ассоциирующейся у нынешнего зрителя – даром, что снимался фильм еще до прошлогодних судьбоносных президентских выборов.
Сильная женщина правильного цвета
Стареющего левака, бывшего активиста-экстремиста-террриста – косматого, в клетчатом халате и с винтовкой наперевес – играет тут Ди Каприо. Его политического антипода – традиционалиста, расиста, садиста (домыслим: трамписта) в полковничьем звании и с короткой седой стрижкой – Пенн, получающий зримое удовольствие от воплощения утрированного образа врага.
По эту сторону экрана оба актера – как и режиссер ПТА, как и три четверти Голливуда – разумеется, либералы и прогрессисты, и по фильму их общую идейную ориентацию угадать нетрудно. И герой Ди Каприо, и герой Пенна выглядят карикатурно, но первый – карикатура добродушная, тогда как второй – зловещая. Зато если какой персонаж показан не с издевкой, а с восхищением – то это, не сомневайтесь, сильная женщина правильного черного цвета.
И все-таки плоской агиткой «Битву» не назовешь: она в первую очередь не про то, как ужасны правые, а про то, в какой порочный круг загоняет идейная непримиримость. И это еще одна причина выбрать ПТА, а не Грачева с Прилепиным – каких бы ценностей ни придерживался ты сам.
