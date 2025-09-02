69-летнюю мать популярной актрисы сбила самокатчица

Актриса Шпица сообщила, что в ее мать въехала девушка на электросамокате.

Российская актриса Екатерина Шпица заявила, что в ее мать врезалась девушка на электросамокате. Об этом артистка рассказала в Instagram.

Шпица разместила на своей странице фотографию самокатчицы, сделанную ее 69-летней матерью после инцидента. По словам актрисы, 1 сентября девушка передвигалась по тротуару на электросамокате, въехала в ее мать и не извинилась. Артистка также возмутилась реакцией девушки, которая позировала для фото, когда сбитая ей женщина решила зафиксировать нарушительницу.

«Мама успела увернуться, в итоге повреждено только плечо — легкий ушиб. Девушка даже не попросила извинений за то, что ударила человека своим транспортным средством. Еще и позировала маме, юмористка...» — написала Шпица.

Актриса подчеркнула, что считает необходимым введение прав на управление электросамокатом либо полный запрет этого вида транспорта. «Я столько видела покалеченных детей и хрупких стариков в подобных ситуациях, что так и хочется сказать: "Да провалились бы пропадом эти электросамокаты!". В некоторых городах они запрещены, а я и поддерживаю», — добавила она.

