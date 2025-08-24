Вон с дороги! Латвийцы активно подписываются за «тротуары для пешеходов»

Вот что латвийцы пишут по этому поводу в социальных сетях: "у нас забыли, что у пешеходов на тротуарах приоритет, и носятся как угорелые", "люди садятся на самокат или велосипед, не зная правил движения, несутся, представляя собой потенциальную угрозу для пешеходов", "давно пора, а то в Риге по тротуарам нельзя спокойно пройти, чтобы не оборачиваться, есть немало случаев в траматологии когда самокатчики и велосипедисты врезались или задевали прохожих, с наступлением осени это будет еще актуальнее, никто не хочет, чтобы в его идущего со школы ребенка врезался "сумасшедший на самокате", а в ряде стран ЕС, например, во французской столице Париже и вовсе прокатные самокаты под запретом".

"В Ирландии так и есть тротуар для пешеходов, а велосипедисты, электросамокаты все едут по дороге если нет специальной линии для них типа велодорожек, в автобусы с самокатами и велосипедами нельзя в поезда можно. Сейчас вроде ходят сделать что бы владельцы электронных самокатов платили страховку и полиция может проверить самокат на скорость кажется нельзя больше 25 км в час".

Напомним, на портале общественных инициатив Manabalss.lv стартовал сбор подписей за внесение изменений в Правила дорожного движения и запрет передвижения на велосипедах, электровелосипедах и электросамокатах по тротуарам в тех местах, где предусмотрены велосипедные полосы.

Представителем инициативы указан Борис Нефедов. Он отметил случаи, когда курьеры передвигаются на больших электровелосипедах по узким тротуарам, хотя рядом имеются велополосы.

«Такие действия создают риск для безопасности пешеходов, особенно пожилых людей, людей с ограниченной мобильностью и детей, которых много в центре города», - указывает автор инициативы.

По его мнению, пешеходы не могут своевременно среагировать и избежать столкновения, которое может привести к серьезным травмам. Представитель инициативы подчеркивает, что тротуары в городах, особенно в историческом центре, узкие и не предназначены для движения скоростного транспорта. «Такая практика делает передвижение по тротуарам небезопасным и создает постоянный стресс для пешеходов», - поясняет автор инициативы.

Предлагается внести поправки в Правила дорожного движения, установив запрет на передвижение на велосипедах, электровелосипедах и электросамокатах по тротуарам, если на данном участке улицы оборудована велополоса. Исключения предлагается допускать только в случаях, когда велополоса закрыта из-за ремонтных работ или по другим объективным причинам.