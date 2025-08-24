Baltijas balss logotype
Вон с дороги! Латвийцы активно подписываются за «тротуары для пешеходов» 3 1777

Наша Латвия
Дата публикации: 24.08.2025
BB.LV
Вон с дороги! Латвийцы активно подписываются за «тротуары для пешеходов»
ФОТО: LETA

Всего за сутки за свободные тротуары для пешеходов на портале Manabalss.lv подписались свыше двухсот пятидесяти латвийцев - инициатива набирает обороты.

Вот что латвийцы пишут по этому поводу в социальных сетях: "у нас забыли, что у пешеходов на тротуарах приоритет, и носятся как угорелые", "люди садятся на самокат или велосипед, не зная правил движения, несутся, представляя собой потенциальную угрозу для пешеходов", "давно пора, а то в Риге по тротуарам нельзя спокойно пройти, чтобы не оборачиваться, есть немало случаев в траматологии когда самокатчики и велосипедисты врезались или задевали прохожих, с наступлением осени это будет еще актуальнее, никто не хочет, чтобы в его идущего со школы ребенка врезался "сумасшедший на самокате", а в ряде стран ЕС, например, во французской столице Париже и вовсе прокатные самокаты под запретом".

"В Ирландии так и есть тротуар для пешеходов, а велосипедисты, электросамокаты все едут по дороге если нет специальной линии для них типа велодорожек, в автобусы с самокатами и велосипедами нельзя в поезда можно. Сейчас вроде ходят сделать что бы владельцы электронных самокатов платили страховку и полиция может проверить самокат на скорость кажется нельзя больше 25 км в час".

Напомним, на портале общественных инициатив Manabalss.lv стартовал сбор подписей за внесение изменений в Правила дорожного движения и запрет передвижения на велосипедах, электровелосипедах и электросамокатах по тротуарам в тех местах, где предусмотрены велосипедные полосы.

Представителем инициативы указан Борис Нефедов. Он отметил случаи, когда курьеры передвигаются на больших электровелосипедах по узким тротуарам, хотя рядом имеются велополосы.

«Такие действия создают риск для безопасности пешеходов, особенно пожилых людей, людей с ограниченной мобильностью и детей, которых много в центре города», - указывает автор инициативы.

По его мнению, пешеходы не могут своевременно среагировать и избежать столкновения, которое может привести к серьезным травмам. Представитель инициативы подчеркивает, что тротуары в городах, особенно в историческом центре, узкие и не предназначены для движения скоростного транспорта. «Такая практика делает передвижение по тротуарам небезопасным и создает постоянный стресс для пешеходов», - поясняет автор инициативы.

Предлагается внести поправки в Правила дорожного движения, установив запрет на передвижение на велосипедах, электровелосипедах и электросамокатах по тротуарам, если на данном участке улицы оборудована велополоса. Исключения предлагается допускать только в случаях, когда велополоса закрыта из-за ремонтных работ или по другим объективным причинам.

Оставить комментарий

(3)
  • З
    Злой
    24-го августа

    Жаль чтотБолт украинский флаг на своём сайте внедрили из-за этого пришлось отказаться от их услуг, хотя раньше ездил на их самокатов.

    5
    7
  • Лк
    Летучий корабль
    24-го августа

    В конце Юглы есть такая улочка Brivibas gatve. Помимо того, что тротуар разбит до безобразного состояния и ливнёвки не работают, машины стоят в ряд и, когда надо дойти до более безопасного тротуара не намочив ботинки, иногда приходиться придерживаться за боковое зеркало на чьей-то машине.

    Уверен, что такая проблема с тротуарами не только на Югле. Вечернее освещение от (так называемых) фонарей и слякотную погоду или когда ледолёд в принципе делает невозможным поход за продуктами в ближайший магазин.

    Это квест. Или дойдёшь и придёшь - или травматология. Напомните мне имя нашего сегодняшнего мэра Риги?

    15
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    24-го августа

    Всё так и есть. Пешеходы сейчас по остаточному принципу.

    Собьют - не собьют. Выходишь из подъезда и начинается лотерея.

    18
    2
Читать все комментарии

Видео