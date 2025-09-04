Семейка Бекхэмов уже больше двух недель плавает по Средиземному морю на своей суперъяхте за 16 миллионов фунтов стерлингов.

В вояж вдоль побережья Франции и Италии отправились 50-летний Дэвид Бекхэм, его 51-летняя жена Виктория, 20-летний сын Круз с 29-летней герлфренд Джеки Апостел, 22-летний сын Ромео и 14-летняя дочь Харпер. Отсутствовали лишь 26-летний старший отпрыск Бруклин с женой Николой Пельтц. Уже давно они находятся в ссоре. Никола считает других Бекхэмов «токсичными», а Бруклин не приехал даже на недавний юбилей отца.

Все семейство можно было видеть в нескольких модных ресторанах французской Лазурки и Лигурии.

В Lo Scoglio и Nerano они удивили завсегдатаев скромными запросами - довольствовались пастой и пиццей. Еще больше удивили зевак снимки с яхты, на которых Джеки, стоя на коленях, целует Круза в самое «яблочко». Вот какие преимущества в интимной жизни дает опыт женщины.

Бруклин Джозеф Пельтц Бекхэм (род. 4 марта 1999, Вестминстер) — английская медийная личность и бывшая модель, встречался с американской актрисой Хлоей Грейс Морец, французско-тунисской моделью-певицей Соней Бен Аммар, канадской моделью Лекси Вуд, певицей Мэдисон Бир, танцовщицей Лекси Пантерра, Лотти Мосс (сестра модели Кейт Мосс), моделью Фиби Торранс, певицей Ритой Ора и английской моделью Ханой Кросс. Он присутствовал на Национальном съезде Демократической партии 2016 года в поддержку Хиллари Клинтон вместе с Морец.После нескольких расставаний и примирений Морец подтвердила, что в 2018 году они с Бекхэмом расстались навсегда после его измены.

В январе 2020 года, Бруклин подтвердил свои отношения с американской актрисой Николой Пельтц в Instagram. 11 июля 2020 пара объявила о помолвке. Они поженились 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, Флорида, на еврейской церемонии (его прадедушка был евреем, а отец Пельтц - еврей). На левой руке у него есть татуировка на иврите со строкой из Песни Песней: «Я принадлежу моей любви, а моя любовь принадлежит мне».