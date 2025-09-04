Роковая красавица увела парня из семьи.
Все прочие члены клана получили море наслаждения.
Семейка Бекхэмов уже больше двух недель плавает по Средиземному морю на своей суперъяхте за 16 миллионов фунтов стерлингов.
В вояж вдоль побережья Франции и Италии отправились 50-летний Дэвид Бекхэм, его 51-летняя жена Виктория, 20-летний сын Круз с 29-летней герлфренд Джеки Апостел, 22-летний сын Ромео и 14-летняя дочь Харпер. Отсутствовали лишь 26-летний старший отпрыск Бруклин с женой Николой Пельтц. Уже давно они находятся в ссоре. Никола считает других Бекхэмов «токсичными», а Бруклин не приехал даже на недавний юбилей отца.
Все семейство можно было видеть в нескольких модных ресторанах французской Лазурки и Лигурии.
В Lo Scoglio и Nerano они удивили завсегдатаев скромными запросами - довольствовались пастой и пиццей. Еще больше удивили зевак снимки с яхты, на которых Джеки, стоя на коленях, целует Круза в самое «яблочко». Вот какие преимущества в интимной жизни дает опыт женщины.
Бруклин Джозеф Пельтц Бекхэм (род. 4 марта 1999, Вестминстер) — английская медийная личность и бывшая модель, встречался с американской актрисой Хлоей Грейс Морец, французско-тунисской моделью-певицей Соней Бен Аммар, канадской моделью Лекси Вуд, певицей Мэдисон Бир, танцовщицей Лекси Пантерра, Лотти Мосс (сестра модели Кейт Мосс), моделью Фиби Торранс, певицей Ритой Ора и английской моделью Ханой Кросс. Он присутствовал на Национальном съезде Демократической партии 2016 года в поддержку Хиллари Клинтон вместе с Морец.После нескольких расставаний и примирений Морец подтвердила, что в 2018 году они с Бекхэмом расстались навсегда после его измены.
В январе 2020 года, Бруклин подтвердил свои отношения с американской актрисой Николой Пельтц в Instagram. 11 июля 2020 пара объявила о помолвке. Они поженились 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, Флорида, на еврейской церемонии (его прадедушка был евреем, а отец Пельтц - еврей). На левой руке у него есть татуировка на иврите со строкой из Песни Песней: «Я принадлежу моей любви, а моя любовь принадлежит мне».
