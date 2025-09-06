Определен скрытый триггер ускоренного развития деменции

Долговременное воздействие мелкодисперсных частиц воздуха (PM2.5), которые выделяются транспортом, промышленными выбросами и при лесных пожарах, оказалось связано с ускорением развития деменции с тельцами Леви и болезни Паркинсона с деменцией. Исследование охватило данные более чем 56 миллионов человек. Об этом сообщает Nature.

Ученые установили, что загрязненный воздух сам по себе не вызывает эти формы деменции, но значительно ускоряет их прогрессирование у людей с генетической предрасположенностью. Анализ показал: у живущих в районах с повышенным уровнем PM2.5 риск госпитализации с тяжелой деменцией с тельцами Леви возрастал на 12 процентов.

Эксперименты на мышах подтвердили эти результаты: длительное воздействие PM2.5 приводило к накоплению патологического белка α-синуклеина в мозге, кишечнике и легких, что вызывало когнитивные нарушения и повреждения памяти. Исследователи предполагают, что частицы загрязненного воздуха могут запускать воспалительные процессы и распространять патологические изменения по оси «кишечник–мозг».

Работа подчеркивает важность контроля качества воздуха как фактора профилактики нейродегенеративных заболеваний, которые сегодня стремительно растут в масштабах всего мира.