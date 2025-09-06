«Замена печени или суставов не решает проблему старения мозга». Эксперты – о мечтах Путина и Си

Си Цзиньпин ответил: "Прогнозы показывают, что в этом веке есть шанс дожить и до 150 лет". Разговор состоялся 3 сентября, когда 72-летние Путин и Си вместе шли во главе колонны из более чем двух десятков иностранных лидеров на военном параде, посвященном 80-й годовщине завершения Второй мировой войны.

Печать органов – один из проектов в рамках программы, при помощи которой российские власти пытаются победить старение. Расследовательский проект "Система" Радио Свобода и "Медуза" в прошлом году выпустили большой текст на эту тему. Журналисты выяснили, что Минздрав РФ в 2024 году запустил отдельный нацпроект, направленный на "сбережения здоровья" граждан, и в его рамках в июне 2024 года потребовал от научно-исследовательских институтов оперативно предоставить "предложения по разработкам" в области печати органов. Кроме биопечати "запчастей" для человеческого организма, нацпроект предполагает разработку медицинской продукции, направленной на снижение бремени старения клеток (саркопении, старческой астении, остеопороза и т.д.) с оценкой биологического возраста различными методами, разработку новых нейротехнологий и связанной с этим медицинской продукции, направленных в том числе на предупреждение и развитие когнитивных и сенсорных нарушений, а также разработку методов коррекции иммунной системы.

При этом, по мнению собеседника, близкого к Кремлю, реальная причина возникновения проекта печати органов – "навязчивая идея, помноженная на лоббизм" ближайшего друга Путина, физика Михаила Ковальчука. Он возглавляет Институт Курчатова и уже курирует федеральную программу по отечественным разработкам в области генетики, в которой участвует старшая дочь Владимира Путина, эндокринолог Мария Воронцова.

"Мечтать не вредно, – отмечает кандидат медицинских наук Андрей Прокофьев, комментируя высказывания Си о шансах дожить до 150 лет. – Такая мечта есть у всего человечества на протяжении всей истории его существования. Но на практике единственный прорыв, который был в этом направлении – это прорыв на рубеже XIX–XX века, когда вовсю внедрились антибиотики и вакцинация. Вот это был прорыв, который позволил увеличивать продолжительность жизни в два раза".

"Идея такого радикального продления жизни пока что предмет очень далекого будущего, – говорит биолог, научный журналист Илья Колмановский. – Человек и так живет примерно втрое дольше, чем он жил "в природе". И это достижение цивилизации".

"Эти два собеседника (Путин и Си – ред.) выглядят очень бодрыми и свежими, потому что они всю свою жизнь пользовались достижениями этой самой цивилизации, которую они мало ценят, будучи людьми крайне малокультурными и недалекими, – продолжает Колмановский. – Они не понимают, что они оба не умерли в детстве, потому что им вовремя делали прививки. Они не понимают, что, наверное, несколько раз в жизни их спасли антибиотики. И, учитывая их возраст, их несколько раз, думаю, спасли от разных заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также рака. Судя по всему, Путину вылечили рак щитовидной железы. Это стало излечимым благодаря не каким-то магическим снадобьям, в которые верят оба эти собеседника, а благодаря честному труду целых институций, которые действуют в рамках подлинной международной экспертизы, независимого рецензирования и честного распределения грантов".

"Реальный предел человеческой жизни – 120–125 лет, и то далеко не для всех, – продолжает Андрей Прокофьев. – Мы говорим о том, что зафиксировано доказательной медициной. А российская медицина, наоборот, отличается не доказательностью, а изобретением фуфломицинов. Тут, конечно, мы впереди планеты. Есть программа, на которую для Марии Воронцовой выделены огромные деньги. И сама Воронцова будет обеспечена деньгами, а все будут обеспечены надеждами на исполнение мечтаний".

При этом, отмечает Андрей Прокофиев, проблема ментального старения мозга пока считается неразрешимой: "Путин говорит о том, что если добыть из человека стволовую клетку, то теоретически при наличии определенных технологий можно вырастить в пробирке определенный орган и поменять его, как, например, меняют аккумулятор. По такому принципу это можно сделать теоретически. Практически, думаю, что это не на наш век, во-первых. Во-вторых, замена печени, сердца или суставов не решает главную проблему – проблему ментального старения мозга. Мозг человека гораздо сложнее устроен. Это основная проблема не только для Путина, это основная проблема для всего цивилизованного мира. На западе огромное количество домов престарелых, где живут дедушки и бабушки под 100 и за 100 лет. Они могут даже пешком ходить. Но в медицине есть понятие "количество жизни" – это количество прожитых лет, и "качество жизни" – насколько этот мозг будет деятельным. И от того, что у него будет половое стремления 20-летнего юноши, лучше он страной руководить не станет"