Экстремальный туризм на Кубу: это тропический СССР

Lifenews
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Старинная Гавана выглядит довольно бедно.

Старинная Гавана выглядит довольно бедно.

"Все, что продают в магазинах, — это ром, сигары и гречка в пятилитровых бочках".

Российская туристка побывала на Кубе и описала отдых там фразой «на­зад в СССР». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания Анна Белисс отдыхала на Острове свободы в апреле 2025 года. По ее словам, туры с авиаперелетами в эту страну начинаются от 120 тысяч рублей за человека (1200 евро).

Первое, что разочаровало россиянку, — долгий некомфортный перелет. «Мы летели около 14 часов в переполненном самолете, за это время ужасно устали, ноги затекли, питание на борту было на слабую троечку», — пояснила она.

Кроме того, Анне не понравились условия в кубинском отеле. «Номерной фонд старый, мебель уставшая. Для тех, кто привык к турецкому комфорту, будет весьма непривычно жить в стареньком номере с обшарпанными стенами и подгнившей мебелью», — отметила она, добавив, что питание в отеле было отвратительным и однообразным.

Туристка также призналась, что ей было страшно заходить в океан из-за высоких волн, а сидеть на пляже и смотреть на красивые виды ей быстро надоело.

За пределами отеля Анну тоже ждали разочарования. Она не нашла ни одной организации по аренде машины, сервис такси на острове не работал, а в магазинах были пустые полки.

«Магазины-то нашли, а вот еду — нет. Никакую. Нигде. Все, что продают в кубинских магазинах, — это ром, сигары и гречка в пятилитровых бочках. Ни хлеба, ни мяса, ни колбасы, ни молочки — нет абсолютно ничего», — посетовала россиянка.

Автор отзыва назвала отдых на Кубе одноразовым путешествием и призналась, что красивые виды и обилие пальм не стоили 14 часов изнурительного перелета. «Есть страны куда ближе к России, где можно встретить не менее интересную природу, но в которых будет значительно комфортнее», — заключила она.

Ранее другая российская туристка отдохнула на популярном кубинском курорте Кайо-Коко и тоже была разочарована поездкой. Питание в отеле она назвала «отдельным сортом бедности».

#куба
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео