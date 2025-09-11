Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыт действенный метод защиты мозга от старения 0 539

Lifenews
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Раскрыт действенный метод защиты мозга от старения
ФОТО: Unsplash

Йога замедляет возрастное снижение когнитивных функций.

Йога может быть полезна не только для снятия стресса, но и для здоровья мозга. Об этом сообщает American Heart Association. По данным исследователей, регулярная практика йоги снижает уровень воспаления, улучшает работу памяти и может замедлять возрастное снижение когнитивных функций, снижая риск деменции.

Специалисты отмечают, что йога воздействует комплексно: сочетает физическую активность, дыхательные упражнения и медитацию. Такой подход помогает мозгу лучше регулировать стресс и поддерживает связь между телом и нервной системой. В исследованиях, где сравнивали практикующих йогу женщин с контрольной группой, у первых отмечалось больше серого вещества в отделах мозга, отвечающих за память и мышление, а также более высокий уровень когнитивной активности.

Особенно перспективным направлением стало изучение влияния кундалини-йоги на здоровье мозга у женщин после менопаузы. Выяснилось, что она помогает сохранять серое вещество и улучшает функции исполнительной памяти даже эффективнее традиционных упражнений для тренировки мозга.

Йога — доступная альтернатива более интенсивным видам физической активности, особенно для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. По мнению экспертов, чтобы эффект сохранялся, заниматься нужно регулярно — не менее двух-трех раз в неделю, иначе польза постепенно исчезает.

Читайте нас также:
#здоровый образ жизни #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 294
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 336
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 92
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 752

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 1
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 4
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 10
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 31
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 65
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 51
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 1
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 4
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 10

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео