Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

49-летняя балерина Волочкова жестко ответила певцу Серову 1 859

Lifenews
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Вечно зовущая к поцелуям Анастасия.

Вечно зовущая к поцелуям Анастасия.

"Я вообще не знаю, кто это такой", - заявила сексуальная артистка.

Анастасия Волочкова уверена, что артист ей завидует. И ладно бы все ограничивалось только этим, так ведь у звезды сцены появилось еще одно неожиданное предположение.

Несколько дней назад Анастасия Волочкова вновь отличилась. Любимая исполнительница шпагата Руси вышла на футбольное поле, а после, как и полагается, попала под волну насмешек и критики. Среди тех, кого участие бывшей примы Большого театра в матче сильно взбудоражило, оказался Александр Серов. Он заявил, что, вероятно, нетрезвая Волочкова выглядела на фоне мяча и ворот нелепейшим образом.

Ответ от Анастасии не заставил себя долго ждать. Артистка заявила, что Серов всего лишь завидует ее славе, а сам из себя ровным счетом не представляет ничего.

«При чем здесь Александр Серов? Я вообще не знаю, кто это такой. Хотите правду? Он прошлый век, на сцене-то, наверное, не бывает уже. У этого Серова даже фамилия от слова „серый“, „серость“? Кто это вообще? Я реально думала, что он давно умер, если честно. Старый уже такой…», — сказала звезда сцены.

v-butylke-jivut-na-dne-kushanashvili-v-shoke-ot-povedeniya-aleksandra-serova-na-koncerte.jpg

Волочкова уверена, что Серов — обыкновенный неудачник, который только и может, что поливать грязью популярных и любимых народом артистов, к коим она себя причисляет.

«Меня позвали, розы подарили, большое количество денег заплатили, которые не снились Александру Серову, восхищались, обожали меня. Его забыли спросить, как я там появилась. Он бы тоже вышел, но его-то не пригласили! Вот в чем разница. Но он уже стареющий человек, никому не интересный. Он завидует Анастасии Волочковой. Завидуйте молча! Вот что хочется сказать этому доброму человеку. Все, пока неудачник! Ну вы поймите, это же просто какой-то полный „привет“. Кто вообще этот дядя Вася, старпер? Вы меня простите, но это так и есть», — рассуждает танцовщица.

Читайте нас также:
#волочкова
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
3
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    13-го сентября

    старый уже такой...... молодуха епт - Ленина еще живым видела !!!

    16
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 294
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 337
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 92
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 752

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 4
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 6
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 12
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 32
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 67
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 52
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 4
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 6
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео