Анастасия Волочкова уверена, что артист ей завидует. И ладно бы все ограничивалось только этим, так ведь у звезды сцены появилось еще одно неожиданное предположение.

Несколько дней назад Анастасия Волочкова вновь отличилась. Любимая исполнительница шпагата Руси вышла на футбольное поле, а после, как и полагается, попала под волну насмешек и критики. Среди тех, кого участие бывшей примы Большого театра в матче сильно взбудоражило, оказался Александр Серов. Он заявил, что, вероятно, нетрезвая Волочкова выглядела на фоне мяча и ворот нелепейшим образом.

Ответ от Анастасии не заставил себя долго ждать. Артистка заявила, что Серов всего лишь завидует ее славе, а сам из себя ровным счетом не представляет ничего.

«При чем здесь Александр Серов? Я вообще не знаю, кто это такой. Хотите правду? Он прошлый век, на сцене-то, наверное, не бывает уже. У этого Серова даже фамилия от слова „серый“, „серость“? Кто это вообще? Я реально думала, что он давно умер, если честно. Старый уже такой…», — сказала звезда сцены.

Волочкова уверена, что Серов — обыкновенный неудачник, который только и может, что поливать грязью популярных и любимых народом артистов, к коим она себя причисляет.

«Меня позвали, розы подарили, большое количество денег заплатили, которые не снились Александру Серову, восхищались, обожали меня. Его забыли спросить, как я там появилась. Он бы тоже вышел, но его-то не пригласили! Вот в чем разница. Но он уже стареющий человек, никому не интересный. Он завидует Анастасии Волочковой. Завидуйте молча! Вот что хочется сказать этому доброму человеку. Все, пока неудачник! Ну вы поймите, это же просто какой-то полный „привет“. Кто вообще этот дядя Вася, старпер? Вы меня простите, но это так и есть», — рассуждает танцовщица.