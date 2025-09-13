Baltijas balss logotype
Артемий Лебедев призвал лечить депрессию копанием картошки

Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Артемий Лебедев призвал лечить депрессию копанием картошки
ФОТО: Global Look Press

Блогер Лебедев заявил, что депрессию можно вылечить, перекопав поле картошки.

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев предложил лечить депрессию трудом, в частности, копанием картошки.

Лебедев, комментируя новость о том, что молодые люди чувствуют себя несчастными, признался, что не жалеет их. По его мнению, молодое поколение постоянно жалуется, ничего не делает и хочет получать деньги, но не работать.

Блогер же считает, что любые страдания можно излечить трудом. «Если пойти перекопать поле картошки, сразу все депрессии как рукой снимет», — констатировал он.

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го сентября

    А может лучше не создавать ситуации, где можно впасть в депрессию, а потом думать как из неё выбраться? Тогда и картошку капать не придётся.

    2
    4

