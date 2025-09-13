Артемий Лебедев призвал лечить депрессию копанием картошки

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев предложил лечить депрессию трудом, в частности, копанием картошки.

Лебедев, комментируя новость о том, что молодые люди чувствуют себя несчастными, признался, что не жалеет их. По его мнению, молодое поколение постоянно жалуется, ничего не делает и хочет получать деньги, но не работать.

Блогер же считает, что любые страдания можно излечить трудом. «Если пойти перекопать поле картошки, сразу все депрессии как рукой снимет», — констатировал он.