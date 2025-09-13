Стилист Лисовец назвал самые модные вещи на осень

Стилист Владислав Лисовец назвал необходимые осенью 2025 года вещи.

В текущем сезоне эксперт порекомендовал приобрести сапоги на каблуке бордового или рыжего оттенка. По его словам, данные предметы гардероба можно сочетать с юбками, платьями и брюками.

«Еще я бы точно посоветовал купить красивый приталенный плащ. Он может быть даже из кожзаменителя, в зависимости от того, как составлен ваш гардероб», — добавил специалист.