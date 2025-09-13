Baltijas balss logotype
Виктория Бекхэм в свои 51 уже мечтает стать бабушкой

Lifenews
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
В ее личной жизни сокрыто немало драм.

В ее личной жизни сокрыто немало драм.

"Бруклин когда-то был неразлучен с ней — всегда ее маленьким мальчиком".

Виктория Бекхэм переживает из-за серьезного конфликта в семье. Старший сын четы Бруклин будто вовсе исключил родителей, братьев и сестру из жизни, перестав упоминать их в своем блоге. Якобы раскол произошел из-за того, что Виктория не нашла общий язык с невесткой Николой Пельтц. И в итоге Бруклин встал на сторону жены.

Теперь Виктория обеспокоена тем, что она так и никогда не увидит своих будущих внуков от старшего наследника. Об этом сообщает издание Radar Online. По словам инсайдера, Бекхэм призналась друзьям, что боится того, что Бруклин и Никола «оставят ее на обочине, если создадут семью».

«Виктория мечтает быть вовлеченной бабушкой, но она боится, что такая возможность никогда не представится. Бруклин когда-то был неразлучен с ней — всегда ее маленьким мальчиком. Теперь она чувствует себя покинутой, и мысль о том, что ее проигнорируют, когда у них будет ребенок, разбивает ей сердце», — признался инсайдер.

Теперь самый большой страх Виктории заключается в том, что она узнает последней о рождении внука, либо что ей вообще об этом не сообщат.

С 4 июля 1999 года Виктория Бекхэм замужем за футболистом Дэвидом Бекхэмом. Свадебная церемония состоялась в ирландском замке Латтрелстоун. У супругов четверо детей:

три сына — Бруклин Джозеф Бекхэм (04.03.1999), Ромео Джеймс Бекхэм (01.09.2002), Круз Дэвид Бекхэм (20.02.2005) и дочь Харпер Севен Бекхэм (10.07.2011).

Семейство проживало в Мадриде (Испания) и в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), однако в 2013 году перебралось в Лондон.

