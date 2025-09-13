Baltijas balss logotype
Врач предупредил о последствиях одной ночи недосыпа 0 425

Lifenews
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Врач предупредил о последствиях одной ночи недосыпа
ФОТО: Unsplash

Невролог назвал хороший сон критически важным фактором для работы мозга.

Сон — это не просто отдых для тела, а активный и критически важный процесс для поддержания эффективной работы мозга, заверил невролог Максим Алексеев.

Врач объяснил, что в фазе глубокого сна мозг восстанавливается и очищается от токсичных продуктов обмена веществ, накопившихся за день, в том числе от бета-амилоидного белка, связанного с болезнью Альцгеймера. Кроме того, во время ночного отдыха в мозге формируются новые нейронные связи, происходит адаптация к новому опыту и перенос информации из кратковременной в долговременную память.

Алексеев добавил, что даже одна ночь недосыпа значительно замедляет скорость реакции, ухудшает способность фокусироваться, принимать взвешенные решения и оценивать риски и значительно снижает способность справляться со стрессом.

«При хроническом недосыпе значительно повышается риск развития депрессии, тревожных расстройств, болезни Альцгеймера и других деменций, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. Человек чувствует себя обессиленным и раздраженным. Кроме того, ухудшается общее качество жизни», — добавил врач.

По его словам, взрослому человеку для поддержания здоровья мозга, когнитивных способностей, эмоционального благополучия и долгосрочного здоровья организма необходим регулярный качественный сон продолжительностью от семи до девяти часов.

#здоровый образ жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
