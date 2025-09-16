Baltijas balss logotype
Средняя французская свадьба стоит 16 000 евро

Lifenews
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Заключить брак на фоне Эйфелевой башни прилетают тысячи влюбленных со всего мира.

Традиционным свадебным тортом в Пятой Республике является башня из профитролей, скрепленная карамелью.

Ожидается, что в 2025 году французы сыграют 270 000 свадеб. Против 248 000 в 2024 году. Это самое большое количество свадеб за более чем 20 лет.

Средняя стоимость свадьбы также побьет рекорды: 16 000 евро (против 15 400 евро в 2024 году).

Два основных типа пар, которые решают сыграть свадьбу: молодые, которым меньше 30 лет, и пары старше 50.

Организаторы свадеб отмечают, что несмотря на рост цен молодожёны готовы тратить на свадьбу больше: «Бюджеты растут, люди хотят себя баловать, они не хотят себя ограничивать».

Есть версия, что большую роль в этом играют соцсети, где блогеры и знаменитости транслируют красивую жизнь, а простые пользователи пытаются приблизиться к сказке хотя бы в такой особенный для них день как свадьба.

Свадьбе во Франции предшествует fiançailles — это своего рода «помолвка», когда обе семьи собираются за праздничным столом, знакомясь и обсуждая детали предстоящей церемонии.

Француженки — известные феминистки: когда невеста получает обручальное кольцо, она дарит своему избраннику роскошные часы.

В день церемонии жених идет к алтарю в сопровождении своей матери.

На французские свадьбы не принято приглашать подружек невесты и шафера, как это делают в Америке или Англии. Вместо них по одному свидетелю для каждой стороны.

Проход невесты к алтарю предвещает появление празднично одетых детишек, их голову украшает цветочный венок, а в руках они несут колокольчики.

Отъезд пары от церкви сопровождается цветочным дождем: гости осыпают молодоженов рисом, конфетти и лепестками роз. Этот символичный жест означает пожелание процветания и изобилия.

А эта шумная традиция перекликается с нашей: по пути от церкви к месту проведения банкета свадебный кортеж давит на клаксоны, создавая вокруг себя какофонию звуков. Эта традиция пришла из средневековья, когда множество пар женились тайно, чтобы предотвратить это городские власти издали предписание, обязывающее праздновать свадьбы максимально шумно.

Во время свадебного ужина молодожены устраивают аукцион, где продают подвязку невесты. Победитель отдает деньги счастливой паре и за это получает право стащить зубами подвязку с ноги невесты.

Французские молодожены дарят гостям церемонии небольшие подарки, тем самым говоря спасибо за то, что разделили столь важный для них день. Самый распространенный подарок — это коробочка с засахаренным миндалем, известная как dragées.

Традиционным свадебным тортом во Франции, что не удивительно, является башня из профитролей, скрепленная карамелью. Торт называется croquemouche и это настоящее произведение искусства.

И, напоследок, интересное наблюдение: в то время как американские и британские пары большую часть бюджета тратят на декор, чехлы на стулья и образ невесты, французские молодожены вкладываются в еду и питье для гостей и заказ ди-джея, которого обычно работает целый день.

#свадьба
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
