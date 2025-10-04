Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названы неочевидные ранние признаки приближающегося инсульта или инфаркта 0 179

Lifenews
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Drazen Zigic / Freepik

Фото: Drazen Zigic / Freepik

ФОТО: Freepik

Кардиолог Аль-Лами: болезни десен могут быть предвестниками инфаркта и инсульта.

Врач-кардиолог, профессор Раша Аль-Лами назвала неочевидные признаки, которые являются ранними предвестниками инсульта и инфаркта. Ее мнение приводит Daily Mail.

Первым тревожным признаком специалистка назвала болезни десен. По ее словам, точно неизвестно, почему заболевания полости рта имеют настолько разрушительное действие на организм. Однако подтверждено, что они на 67 процентов увеличивают риск диабета второго типа, который может спровоцировать инсульт или инфаркт.

Еще одним возможным признаком приближающегося приступа кардиолог назвала импотенцию. По ее словам, проблема с эрекцией может быть самым первым симптомом атеросклероза.

Другим тревожным признаком врач считает храп. Она уточнила, что он не вызывает инсультов и инфарктов, но если во сне прерывается дыхание, то это повод встревожиться. К тому же, как отметила врач, чаще храпят люди с избыточным весом, который тоже является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В заключение кардиолог посоветовала пройти обследование, если у человека постоянно холодные пальцы на руках и ногах. По ее словам, это может быть показателем нарушения кровообращения, вызванного плохой работой сердца.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Владельцы собак: почему они легче находят друзей
Изображение к статье: Владельцы собак: почему они легче находят друзей
«Тайный ритуал на Чёртовом озере!» Грибники обнаружили Илона Маска в Латгалии и бежали
Изображение к статье: «Тайный ритуал на Чёртовом озере!» Грибники обнаружили Илона Маска в Латгалии и бежали
Божественная Дева Беллуччи покоряет мир в 21 год
Изображение к статье: Яблочко от ябони недалеко упало. Иконка видео
Болезни от домашних животных: чем могут заразить кошки и собаки
Изображение к статье: Болезни от домашних животных: чем могут заразить кошки и собаки
Изображение к статье: Златокудрый гений стал хулиганом и самоубийцей. Иконка видео
Поэт Юрий Кублановский в 78 лет нашел разгадку Есенина 131
Изображение к статье: Маленькая Кумари, веселая и простая. Иконка видео
Непал выбрал живую богиню, ей 2 годика 88
Изображение к статье: Глава Ferrari Джон Элканн отработает год на общественных работах из-за налогового дела
Глава Ferrari Джон Элканн отработает год на общественных работах из-за налогового дела 83
Изображение к статье: «Элегантность в крови»: Рената Литвинова покорила Париж экстравагантным образом
«Элегантность в крови»: Рената Литвинова покорила Париж экстравагантным образом 962

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 10
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 35
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 23
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 18
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 23
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 10
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео