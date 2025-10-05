Baltijas balss logotype
Болезни от домашних животных: чем могут заразить кошки и собаки

Lifenews
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Болезни от домашних животных: чем могут заразить кошки и собаки

«Без кота и жизнь не та» — и то же можно сказать про собаку или даже хомячка. Но важно помнить: любимые питомцы иногда становятся переносчиками опасных инфекций (и это не только бешенство).

Любовь к животным традиционно связывают с добротой. Родители убеждены: дети, растущие рядом с кошками и собаками, вырастают заботливыми, чуткими и ответственными. И действительно — общение с братьями меньшими облагораживает нас.

Ответственность и риски: стоит ли заводить питомца

Домашнее животное — это источник радости, но вместе с тем и серьёзная ответственность. Прежде чем завести питомца, стоит оценить все плюсы и минусы. Ведь мы отвечаем не только за их жизнь, но и за безопасность семьи.

Опасность могут представлять не только бездомные звери, которых дети приносят домой. Иногда угрозу создают и «старожилы», живущие в доме годами.

  • Агрессивные породы собак могут атаковать хозяев.
  • У кого-то из членов семьи котёнок вызовет сильную аллергию.
  • Самая серьёзная угроза — зоонозные болезни, которые передаются от животных человеку.

Инфекции, которые передаются от животных человеку

Бешенство: смертельная опасность

Не только змеиный укус угрожает жизни. Вирус Rabies, вызывающий бешенство, содержится в слюне заражённых зверей и при укусе проникает в кровь. Болезнь почти всегда смертельна, если вовремя не начать лечение.

Источником заражения могут быть собаки и кошки (как уличные, так и непривитые домашние), крысы, мыши, а также дикие животные: лисы, волки, ежи. Последние к тому же нередко переносят лептоспироз, поражающий почки, печень и нервную систему.

Признаки заражённого бешенством животного

Расхожий образ бешеного зверя — пенящаяся пасть, безумные глаза, оскал. Но проявления болезни бывают разными.

  • Дикие звери становятся необычно доверчивыми.
  • Кошки вместо агрессии уходят в укромные места или становятся чрезмерно ласковыми.
  • Собаки чаще проявляют агрессию, но порой внешних признаков нет вовсе.

У собак инкубационный период длится примерно неделю, у кошек — до трёх и более недель. Всё это время животное заразно, хотя выглядит здоровым. Поэтому важно не контактировать с дикими и незнакомыми зверями и вовремя прививать своих питомцев.

Если укус уже произошёл, необходимо срочно обратиться к врачу. Эффективна только своевременная терапия — полный курс из шести уколов. Профилактическая вакцинация проводится только для специалистов, часто работающих с животными.

Опасные болезни, которые переносят кошки

Аллергия на шерсть

Кошки — любимцы миллионов. Их грация и красота делают их почти незаменимыми. Но в некоторых случаях от котёнка лучше отказаться.

  • Аллергия на шерсть у членов семьи лечению не поддаётся. Даже современный метод АСИТ, успешно применяемый при поллинозе, здесь не работает.

Токсоплазмоз и беременность

Женщинам, планирующим беременность, стоит помнить об инфекции токсоплазмоз. Она передаётся при контакте с кошкой — достаточно погладить животное и не вымыть руки. Для большинства людей токсоплазмоз безопасен, но в первом триместре беременности он опасен для плода.

Будущим мамам рекомендуют сдавать анализы на антитела IgG и IgM:

  • IgM и IgG — свежая инфекция, высокий риск осложнений;
  • только IgG — инфекция давняя и неопасная;
  • отсутствие антител — лучший вариант.

Фелиноз (болезнь кошачьих царапин)

Ещё одна инфекция — фелиноз, или болезнь кошачьих царапин. Возбудитель — хламидии. Источником чаще становятся кошки, гуляющие на улице. Заражение происходит через царапины. На коже появляются воспаления, увеличиваются лимфоузлы. Болезнь лечится курсом антибиотиков.

Другие угрозы от домашних питомцев

Кроме перечисленных заболеваний, животные могут быть переносчиками:

  • грибковых инфекций (например, стригущего лишая);
  • клещей, заражающих боррелиозом и энцефалитом;
  • глистов (токсокары, альвеококки, острицы).

Правила защиты от инфекций

Чтобы снизить риски заражения, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • не кормите питомцев сырым мясом и рыбой;
  • не позволяйте им облизывать лицо и не целуйте их;
  • раз в год проводите профилактику гельминтов;
  • используйте ошейники от клещей и проверяйте шерсть после прогулок;
  • избегайте контактов с уличными животными;
  • мойте лапы питомцам после каждой прогулки;
  • тщательно мойте руки после общения с животным;
  • вовремя проводите вакцинацию, особенно от бешенства;
  • найденное животное сначала покажите ветеринару.

Домашние питомцы делают жизнь ярче и теплее, но требуют заботы и внимания. Соблюдая простые правила безопасности, можно сохранить здоровье как любимцев, так и всей семьи.

#животные
Оставить комментарий

