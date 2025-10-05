Baltijas balss logotype
Картины самого дорого художника в мире обосновались в Даугавпилсе 0 2629

Lifenews
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийский вклад в экспозицию музея. Фото А.Шаверя.

Латвийский вклад в экспозицию музея. Фото А.Шаверя.

Уже два десятилетия в Даугавпилсе работает центр искусств имени Марка Ротко. Родину своего отца посетила его дочь Кейт, подарившая два раритета из своего наследия.

Далеко ли до Нью-Йорка?

Центр имени Ротко – пожалуй, главный туристический объект второго по величине города Латвии. Музей построен в старинной крепости в городе, где 122 года назад родился великий художник, картины которого сегодня считаются одними из самых дорогих в мире.

Да, великий американский художник родился в Даугавпилсе. Вернее, тогда это был ещё Двинск Витебской губернии России. Это позднее Ротко стал ведущим представителем абстрактного экспрессионизма, одним из создателей живописи цветового поля. И его картина «Оранжевый, красный, жёлтый» в 2012 году стала самым дорогим произведением послевоенного искусства, когда-либо проданным на торгах (86,9 млн долларов).

А в 1903 году это был выходец из небогатой еврейской семьи, в которой уже было трое детей. Глава семейства, опасаясь, что детей заберут на службу в царскую армию, принял решение эмигрировать в поисках лучшей жизни. Тем более, что двое его братьев уже уехали в Америку и обосновались в Портленде.

5 августа 1913 года пароход «Царь» с десятилетним Марком и его близкими вышел из Либавы и 17 августа прибыл в Нью-Йорк.

Не в деньгах счастье

Далее была уникальная судьба, сродни другому великому Марку – Шагалу, который родился неподалёку, на другом берегу Даугавы, в Витебске, эмигрировал после революции и обосновывался в Париже. Правда, Шагаол прожил долгую жизнь, почти сто лет, а вот у его тёзки в 1968 году была обнаружена артериальная аневризма. Игнорируя рекомендации врача, художник продолжал много пить, курить и отказался от диеты.

25 февраля 1970 года ассистент Ротко Оливер Стейндекер обнаружил художника лежащим без сознания на полу собственной кухни со вскрытыми венами, в луже крови. Вскрытие показало, что перед самоубийством он принял огромную дозу антидепрессантов.

Возвращение в отчий край

Мировая слава американского художника достигла родного Даугавпилса через треть века после его смерти, в начале 2000-х, когда имя Ротко для Даугавпилса открыла сотрудница местного музея краеведения Фарида Залетило. С её подачи потом и открыли центр, в котором она сейчас работает.

А на открытие центра тогда приехали дети Ротко, которые теперь постоянно покровительствуют музею. Наряду с передачей в дар оригинальных работ в 2023 и 2025 годах, их обязательства включают регулярную ротацию крупных картин Ротко каждые три года. Следующий цикл, курируемый специально для Музея Ротко и представляющий полную дугу творческой эволюции художника — от ранних фигуративных работ и сюрреалистических полотен через его многообразные эксперименты до знаковых цветовых полей зрелых лет — откроется в апреле 2026 года.

Стоящая и лежащая

В день 122-летия отца Кейт Ротко Призель приехала на его родину. В её присутствии в вестибюле центра был открыт отличный бронзовый бюст Ротко работы скульптора Иво Фолкманиса, подаренный Рижской еврейской общиной.

В завершение мероприятия Кейт Ротко Призель передала в дар музею два оригинала своего отца — ранние рисунки, которые удваивают количество работ Ротко в коллекции музея. Это оригинальные рисунки из частной коллекции семьи Ротко - «Стоящая обнаженная женщина» (1934/1935, графит на бумаге) и «Лежащая женщина на диване» (1937, чернила на бумаге). Работы являются убедительными примерами ранней фигуративной практики Ротко и проливают свет на художественное развитие, которое позже привело к его знаменитым картинам цветового поля.

«Это момент имеет глубокое значения для музея Ротко, города Даугавпилса и Латвийского государства, – сказал директор музея Марис Чачка. – Получить эти интимные, ранние работы Ротко от его семьи — значит углубить разговор между началом художника и его более поздними, меняющими мир работами. Мы глубоко благодарны семье Ротко за их щедрость и доверие. Их дар будет информировать, вдохновлять посетителей и укреплять роль музея Ротко как места культурной памяти и активных открытий».

Врач, искусствовед, юрист

Кроме того, состоялась публичную лекция Кейт о сохранении наследия ее отца и длительной юридической и моральной кампании, направленной на то, чтобы работы её отца оставались доступными для общественности. Кейт сейчас доктор медицинских наук, врач на пенсии.

Будучи ещё студенткой колледжа, она подала в суд на одну из самых влиятельных художественных галерей Нью-Йорка, чтобы вернуть картины своего отца, которые были проданы против его воли вскоре после его смерти. После почти десяти лет судебных пререканий доктор Кейт добилась возвращения более 650 картин. В качестве управляющего имуществом она участвовала в надзоре за передачей в дар большей части произведений искусства своего отца девятнадцати музеям, что позволило публике получить доступ к его картинам, которые были так важны для ее отца.

«Молодость дала энергию и уверенность – если ты верен моральным принципам, ты победишь», – сказала Кейт, вспоминая эту уникальную историю. Так что, борись, пока молодой – и тогда обеспечишь себя на всю жизнь! «Мы с братом Кристофером два с половиной года назад подарили музею Ротко два рисунка отца и пообещали, что будут еще два, – добавила именитая гостья. – Теперь выполняем обещание».

А в кулуарах события Кейт встретилась с известным латвийским экспертом по живописи Артуром Авотиньшем, который задумал с друзьями снять документально-художественный фильм о великом художнике. Секретные переговоры продолжаются!

#художник
Автор - Андрей Шаврей
Андрей Шаврей
Видео