Большинство людей обретают уверенность в себе, когда у них появляется питомец. Но собаки не только радуют хозяев, они ещё и помогают заводить новые знакомства.
Как собака меняет социальную жизнь хозяина
Сотрудники детского телеканала «Бумеранг» провели опрос среди 2000 владельцев собак и выяснили, что питомцы положительно влияют на социальную активность хозяев, сообщает The Sun.
- Восемь из десяти респондентов уверены: у собаки должны быть свои друзья среди других животных.
- У многих людей вместе с питомцем появляются и новые знакомые — обычно это владельцы других собак.
- Даже не очень общительные хозяева после появления питомца находят в среднем четырёх новых приятелей.
Больше уверенности и общения
Более половины участников исследования (54%) признались, что стали чувствовать себя увереннее после того, как завели собаку. Теперь им проще завязать разговор даже с незнакомыми людьми.
Чаще всего новые знакомства происходят:
- на прогулках с питомцем;
- на выставках собак и других мероприятиях, посвящённых животным.
Почему собаки помогают найти друзей
По словам специалиста по поведению животных Ника Джонса, собака — это отличный повод познакомиться с новыми людьми.
- Длительные прогулки с питомцами не только улучшают физическую форму, но и помогают поддерживать ментальное здоровье.
- Общение с другими владельцами собак снижает уровень стресса и укрепляет чувство общности.
Собака становится для хозяина не просто другом, но и мостиком к новым знакомствам и более активной социальной жизни.
Оставить комментарий