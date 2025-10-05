Baltijas balss logotype
Владельцы собак: почему они легче находят друзей 0 93

Lifenews
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Владельцы собак: почему они легче находят друзей

Большинство людей обретают уверенность в себе, когда у них появляется питомец. Но собаки не только радуют хозяев, они ещё и помогают заводить новые знакомства.

Как собака меняет социальную жизнь хозяина

Сотрудники детского телеканала «Бумеранг» провели опрос среди 2000 владельцев собак и выяснили, что питомцы положительно влияют на социальную активность хозяев, сообщает The Sun.

  • Восемь из десяти респондентов уверены: у собаки должны быть свои друзья среди других животных.
  • У многих людей вместе с питомцем появляются и новые знакомые — обычно это владельцы других собак.
  • Даже не очень общительные хозяева после появления питомца находят в среднем четырёх новых приятелей.

Больше уверенности и общения

Более половины участников исследования (54%) признались, что стали чувствовать себя увереннее после того, как завели собаку. Теперь им проще завязать разговор даже с незнакомыми людьми.

Чаще всего новые знакомства происходят:

  • на прогулках с питомцем;
  • на выставках собак и других мероприятиях, посвящённых животным.

Почему собаки помогают найти друзей

По словам специалиста по поведению животных Ника Джонса, собака — это отличный повод познакомиться с новыми людьми.

  • Длительные прогулки с питомцами не только улучшают физическую форму, но и помогают поддерживать ментальное здоровье.
  • Общение с другими владельцами собак снижает уровень стресса и укрепляет чувство общности.

Собака становится для хозяина не просто другом, но и мостиком к новым знакомствам и более активной социальной жизни.

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

