Большинство людей обретают уверенность в себе, когда у них появляется питомец. Но собаки не только радуют хозяев, они ещё и помогают заводить новые знакомства.

Как собака меняет социальную жизнь хозяина

Сотрудники детского телеканала «Бумеранг» провели опрос среди 2000 владельцев собак и выяснили, что питомцы положительно влияют на социальную активность хозяев, сообщает The Sun.

Восемь из десяти респондентов уверены: у собаки должны быть свои друзья среди других животных.

У многих людей вместе с питомцем появляются и новые знакомые — обычно это владельцы других собак.

Даже не очень общительные хозяева после появления питомца находят в среднем четырёх новых приятелей.

Больше уверенности и общения

Более половины участников исследования (54%) признались, что стали чувствовать себя увереннее после того, как завели собаку. Теперь им проще завязать разговор даже с незнакомыми людьми.

Чаще всего новые знакомства происходят:

на прогулках с питомцем;

на выставках собак и других мероприятиях, посвящённых животным.

Почему собаки помогают найти друзей

По словам специалиста по поведению животных Ника Джонса, собака — это отличный повод познакомиться с новыми людьми.

Длительные прогулки с питомцами не только улучшают физическую форму, но и помогают поддерживать ментальное здоровье.

Общение с другими владельцами собак снижает уровень стресса и укрепляет чувство общности.

Собака становится для хозяина не просто другом, но и мостиком к новым знакомствам и более активной социальной жизни.