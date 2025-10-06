Сын Круз выложил в соцсети фото с показа с подписью: «Так горжусь тобой, мам».

Виктория Бекхэм страстно поцеловала своего мужа Дэвида после показа на Неделе моды в Париже, сияя от гордости, пишет Daily Mail. Их старшего сына Бруклина на мероприятии не было, вероятно, на фоне семейного конфликта.

Певица и дизайнер, 51-летняя Виктория Бекхем впервые за долгое время улыбнулась, завершив свое дефиле в столице Франции. Обычно сдержанная и серьезная на публике, Виктория выглядела особенно радостной, поддерживаемая семьей.

Младшая дочь Виктории и Дэвида — 14-летняя Харпер — снимала видео шоу и аплодировала маме вместе с приглашенными звездами. Также на показе присутствовали их сыновья Ромео и Круз, который пришел со своей девушкой Джеки Апостол.

Однако старший сын, 26-летний Бруклин и его жена Никола Пельтц отсутствовали. Бруклин не появлялся с семьей с декабря прошлого года и, по сообщениям, не поддерживает сейчас общение с родителями и братьями.

В августе молодожены устроили вторую церемонию бракосочетания в Вестчестере, куда Бекхемов не пригласили. Позже в сеть попала речь Бруклина, в которой он трогательно высказывался о семье Пельтц и своей жене перед 200 гостями. Также Бруклин пропустил день рождения младшего брата Ромео и его вечеринку в Лондоне.

На шоу Виктории Дэвид сидел рядом с бывшим главным редактором Vogue Анной Винтур. В конце показа Виктория вышла под аплодисменты приглашенных, не скрывая улыбки. Она была в свободном сером костюме и белом топе.

Сын Круз выложил в соцсети фото с показа с подписью: «Так горжусь тобой, мам». Ромео тоже поделился снимком с Харпер, отметив Викторию: «Очень круто @victoriabeckham».

С 4 июля 1999 года Виктория Бекхэм замужем за футболистом Дэвидом Бекхэмом. Свадебная церемония состоялась в ирландском замке Латтрелстоун. У супругов четверо детей:

три сына — Бруклин Джозеф Бекхэм (04.03.1999), Ромео Джеймс Бекхэм (01.09.2002), Круз Дэвид Бекхэм (20.02.2005) и дочь Харпер Севен Бекхэм (10.07.2011).

Семейство проживало в Мадриде (Испания) и в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), однако в 2013 году перебралось в Лондон.