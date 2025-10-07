Появление собаки в квартире полностью меняет жизнь семьи. Новый друг требует внимания и заботы. Эти лайфхаки помогут облегчить уход за питомцем и сэкономить ваше время и нервы.
Чистка зубов Чистка зубов — одно из самых непростых занятий и для собаки, и для хозяина. Чтобы облегчить процесс, нанесите зубную пасту на резиновую игрушку с выступами и дайте питомцу пожевать её.
Замедляем поедание пищи Некоторые собаки едят слишком быстро, что может вызвать рвоту и проблемы с пищеварением. Решение простое: положите в миску крупный предмет, например, теннисный мячик или небольшую миску вверх дном. Это замедлит приём пищи.
Как дать таблетку Если собака отказывается принимать лекарство, спрячьте таблетку в шарик из мяса, сыра или яичного желтка. Кидайте шарики по одному во время игры, а препарат оставьте на конец, когда питомец полностью увлечён игрой.
Защита глаз и ушей при купании Чувствительные глаза и уши собаки могут раздражаться от воды и мыла. Наденьте на питомца шапочку для душа или используйте её только во время полива водой — это займёт всего несколько секунд.
Удаляем пятна на ковре Если собака оставила пятно на ковре, обработайте его белым уксусом, затем посыпьте толстым слоем пищевой соды. Через 1–2 дня уберите остатки с помощью пылесоса — запах полностью исчезнет, а ворс сохранится.
Удаление шерсти с мебели Резиновая перчатка, смоченная водой, эффективно собирает шерсть с диванов и кресел. Для ковров используйте резиновый скребок для окон.
Защита проводов Щенки любят грызть провода во время смены зубов. Протрите кабель тряпочкой с яблочным уксусом — неприятный вкус и запах отпугнут питомца. Не забудьте предложить резиновые игрушки и специальные косточки.
Статическое электричество Во время грозы шерсть животных может накапливать статическое электричество. Протрите собаку влажной салфеткой, чтобы облегчить неприятные ощущения.
Удаление клещей Не пытайтесь снимать клеща руками. Смочите ватный тампон жидким мылом и поднесите к паразиту — через несколько секунд он сам отползёт на тампон.
Тёплый свитер для маленькой собаки Чтобы питомец не мерз зимой, сшейте свитер из шерстяных гетров. Сделайте отверстия для лап и обработайте края, чтобы трикотаж не расползался. Это удобно и экономично по сравнению с дизайнерской одеждой.
