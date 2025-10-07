Многие владельцы задаются вопросом, какие лакомства подходят для дрессировки щенка. Вкусняшки помогают мотивировать питомца и показывают, что он делает всё правильно. Идеальное лакомство подбирают методом проб — предлагая щенку несколько вариантов. У каждого есть свои плюсы и минусы.

Варианты лакомств для дрессировки

Сыр

Сыр удобно нарезать на маленькие кусочки, и он не крошится. Но после него собака может испытывать жажду, а большое количество может вызвать расстройство желудка или аллергию.

Варёная курица (филе или желудки)

Полезное и питательное лакомство. Филе может немного крошиться, но для мотивации щенка подходит хорошо.

Сосиски или колбаса

Удобны для хранения и раздачи, но из-за специй их дают лишь в небольшом количестве.

Готовые лакомства

Не требуют приготовления и обычно имеют подходящий размер. Но они могут вызвать жажду у щенка, а чрезмерное количество не принесёт пользы.

Важно помнить, что некоторые продукты щенкам давать нельзя. Например, шоколад и сладости категорически запрещены.

Как правильно использовать лакомства при дрессировке

Для эффективного поощрения важно не только выбрать лакомство, но и правильно его давать: