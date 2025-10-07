Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лучшие лакомства для щенка во время дрессировки 0 129

Lifenews
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лучшие лакомства для щенка во время дрессировки

Многие владельцы задаются вопросом, какие лакомства подходят для дрессировки щенка. Вкусняшки помогают мотивировать питомца и показывают, что он делает всё правильно. Идеальное лакомство подбирают методом проб — предлагая щенку несколько вариантов. У каждого есть свои плюсы и минусы.

Варианты лакомств для дрессировки

Сыр

Сыр удобно нарезать на маленькие кусочки, и он не крошится. Но после него собака может испытывать жажду, а большое количество может вызвать расстройство желудка или аллергию.

Варёная курица (филе или желудки)

Полезное и питательное лакомство. Филе может немного крошиться, но для мотивации щенка подходит хорошо.

Сосиски или колбаса

Удобны для хранения и раздачи, но из-за специй их дают лишь в небольшом количестве.

Готовые лакомства

Не требуют приготовления и обычно имеют подходящий размер. Но они могут вызвать жажду у щенка, а чрезмерное количество не принесёт пользы.

Важно помнить, что некоторые продукты щенкам давать нельзя. Например, шоколад и сладости категорически запрещены.

Как правильно использовать лакомства при дрессировке

Для эффективного поощрения важно не только выбрать лакомство, но и правильно его давать:

  • Кусочки должны быть маленькими (максимум 5×5 мм для щенков средних и крупных пород).
  • Лакомство должно быть мягким, чтобы щенок мог быстро проглотить его.
  • Оно должно быть вкусным, чтобы стимулировать щенка к обучению.
  • Лакомство нужно удобно носить с собой: в специальной сумочке для лакомств или просто в пакете в кармане, чтобы быстро поощрить питомца.
Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
76-летняя Пугачева выказывает признаки деменции, уверена психолог
Изображение к статье: Примадонна умеет удивлять публику. Иконка видео
Малыш против медицины: новорождённый появился на свет с контрацептивом в кулаке
Изображение к статье: Малыш против медицины: новорождённый появился на свет с контрацептивом в кулаке
В Австрии через 35 лет раскрыли дело о младенцах, перепутанных в роддоме
Изображение к статье: В Австрии через 35 лет раскрыли дело о младенцах, перепутанных в роддоме
Изображение к статье: Популярные напитки оказались причиной болезни печени
Популярные напитки оказались причиной болезни печени 1 203
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Шах и мат, Магнус Карлсен - 26-летняя красотка покорила чемпиона мира 141
Изображение к статье: Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения
Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения 123
Изображение к статье: Павел Дуров искупался в запрещенном месте
Павел Дуров искупался в запрещенном месте 186

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 3
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 6
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 18
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 13
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 28
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 20
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 3
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 6
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео