Многие владельцы задаются вопросом, какие лакомства подходят для дрессировки щенка. Вкусняшки помогают мотивировать питомца и показывают, что он делает всё правильно. Идеальное лакомство подбирают методом проб — предлагая щенку несколько вариантов. У каждого есть свои плюсы и минусы.
Варианты лакомств для дрессировки
Сыр
Сыр удобно нарезать на маленькие кусочки, и он не крошится. Но после него собака может испытывать жажду, а большое количество может вызвать расстройство желудка или аллергию.
Варёная курица (филе или желудки)
Полезное и питательное лакомство. Филе может немного крошиться, но для мотивации щенка подходит хорошо.
Сосиски или колбаса
Удобны для хранения и раздачи, но из-за специй их дают лишь в небольшом количестве.
Готовые лакомства
Не требуют приготовления и обычно имеют подходящий размер. Но они могут вызвать жажду у щенка, а чрезмерное количество не принесёт пользы.
Важно помнить, что некоторые продукты щенкам давать нельзя. Например, шоколад и сладости категорически запрещены.
Как правильно использовать лакомства при дрессировке
Для эффективного поощрения важно не только выбрать лакомство, но и правильно его давать:
- Кусочки должны быть маленькими (максимум 5×5 мм для щенков средних и крупных пород).
- Лакомство должно быть мягким, чтобы щенок мог быстро проглотить его.
- Оно должно быть вкусным, чтобы стимулировать щенка к обучению.
- Лакомство нужно удобно носить с собой: в специальной сумочке для лакомств или просто в пакете в кармане, чтобы быстро поощрить питомца.
