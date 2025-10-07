В день рождения президента РФ Владимира Путина СМИ опубликовали фотографии его сыновей и рассказали о фамилиях, под которыми они зарегистрированы.

Российское оппозиционное издание «Агентство» впервые показало фото, как утверждается, сыновей Путина и Кабаевой.

Сообщается, что фото опубликованы в книге журналистов Романа Баданина и Михаила Рубина «Царь собственной персоной».

В книге также сказано, что дети (Иван и Владимир) записаны под фамилией Спиридоновы – видимо, производной от имени деда Путина Спиридона.

Сообщается, что сыновья Путина родились в 2015 и 2019 годах соответственно в Швейцарии и Москве. Сейчас они живут в резиденциях на Валдае и в Сочи.

Официального подтверждения о двух сыновьях Владимира Путина не поступало, а, вот, из существования двух дочерей в Кремле секрета не делают.

Так, старшая дочь Мария Путинa (Мария Воронцова) — родилась в 1985 году, а младшая дочь Екатерина Тихонова – в 1986 году. Обе девочки родились в первом браке Путина с Людмилой Шкребневой.