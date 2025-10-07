Baltijas balss logotype
Впервые опубликованы фото вероятных сыновей Путина и Кабаевой 4 410

Lifenews
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Впервые опубликованы фото вероятных сыновей Путина и Кабаевой

В день рождения президента РФ Владимира Путина СМИ опубликовали фотографии его сыновей и рассказали о фамилиях, под которыми они зарегистрированы.

Российское оппозиционное издание «Агентство» впервые показало фото, как утверждается, сыновей Путина и Кабаевой.

Сообщается, что фото опубликованы в книге журналистов Романа Баданина и Михаила Рубина «Царь собственной персоной».

В книге также сказано, что дети (Иван и Владимир) записаны под фамилией Спиридоновы – видимо, производной от имени деда Путина Спиридона.

Сообщается, что сыновья Путина родились в 2015 и 2019 годах соответственно в Швейцарии и Москве. Сейчас они живут в резиденциях на Валдае и в Сочи.

Официального подтверждения о двух сыновьях Владимира Путина не поступало, а, вот, из существования двух дочерей в Кремле секрета не делают.

Так, старшая дочь Мария Путинa (Мария Воронцова) — родилась в 1985 году, а младшая дочь Екатерина Тихонова – в 1986 году. Обе девочки родились в первом браке Путина с Людмилой Шкребневой.

#путин #версии
Оставить комментарий

(4)
  • JL
    Janina LV
    7-го октября

    А кому интересны вероятные сыновья и дочери Ринкевича? :))))

    21
    3
  • З
    Злой
    7-го октября

    Очень симпатичные детки, не то что у некоторых народностей!

    14
    4
  • пк
    полосатый конь
    7-го октября

    Поздравляю товарищи из редакции ! Это ДНО !

    33
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го октября

    Фото вероятных детей Путина со ссылкой на вероятные источники опубликовала вероятная редакция. Уровень жОрналистики высочайший - "вчерась одна бабка говорила"...

    39
    5
Читать все комментарии

