Почему Робби Уильямсу не позволили петь в стране Эрдогана

Lifenews
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Популярный английский артист шокирован поведением турок.

Популярный английский артист шокирован поведением турок.

В свои 50 певец на пике формы.

Робби Уильямс вынужден отменить финальный концерт тура в Турции из-за опасений террористической угрозы, пишет Daily Mail. Музыкант сообщил своим поклонникам, что решение отменить выступление «вышло из-под контроля».

51-летний исполнитель хита «Angels» обратился к фанатам и рассказал, что у него не осталось другого выбора, кроме как отменить концерт в Стамбуле.

Робби заявил: «Мне очень жаль, что я не смогу выступить в Стамбуле на следующей неделе. Власти города отменили шоу в интересах общественной безопасности. Я никогда не хотел бы подвергать опасности своих фанатов — их безопасность всегда на первом месте. Мы с нетерпением ждали первого выступления в Стамбуле и специально выбрали этот город в качестве завершающего шоу тура BRITPOP».

Он добавил: «Для меня было мечтой закончить этот грандиозный тур в Турции, особенно учитывая близкие связи моей семьи с этой удивительной страной. Я глубоко сожалею перед всеми в Стамбуле, кто хотел присоединиться к 1,2 миллионам людей, уже посмотревшим этот феноменальный тур в этом году. Мы очень ждали этого выступления, но решение об отмене не зависело от нас».

Робби должен был выступить 7 октября в Atakoy Marina — в день второй годовщины террористической атаки ХАМАС на Израиль. По данным местного издания Turkiye Today, организаторы отменили шоу из-за возможных угроз безопасности и риска общественной реакции.

#робин уильямс
