Известная артистка Екатерина Шпица объявила о предстоящем прибавлении в семье - она носит под сердцем малыша от своего супруга, предпринимателя Руслана Панова.

Для 40-летней актрисы это станет вторым опытом материнства, поскольку у нее уже растет сын Герман от прошлых отношений.

Для Екатерины и Руслана этот ребенок особенно важен - не так давно у них произошла беда с замершей беременностью. На первом же осмотре специалисты сообщили об отсутствии сердцебиения плода.

Екатерина и Руслан познакомились в 2018 году - муж звезды руководит сетью спортивных комплексов и старше нее на три года. Он сделал предложение открыто: после представления "Ромео и Джульетта" вышел на подмостки с кольцом. Артистка с улыбкой согласилась под рукоплескания зала. Пара расписалась в 2021 году, а летом 2025-го устроила вторую церемонию на Бали по местным обычаям.

В отношениях с Русланом Екатерина уже пыталась стать матерью и зачатие произошло, но беременность замерла. Актриса признавалась, что такая утрата оставляет глубокий след, хотя со временем боль становится частью опыта и притупляется. После операции она обратилась к специалисту по психологии, что помогло преодолеть горе.

Она отметила, что эта тема весьма табуирована в обществе, оставляя женщину в одиночестве с переживаниями и не всегда рядом оказывается партнер. Шпица подчеркивала сложность процесса: маленькие трещины в отношениях кажутся огромными, но испытание помогает понять перспективы союза и укрепить связь. Несмотря на трудности, Екатерина старалась делиться позитивом в блоге, рассказывая о любви к гармонии, неспешности и восстановлении после перелетов через спа-процедуры.

Первый серьезный союз в жизни Екатерины сложился с профессиональным каскадером Константином Адаевым. Они познакомились в 2011 году, когда он перебрался в столицу из Казани. Вскоре пара зарегистрировала брак, а 25 февраля следующего года на свет появился сын Герман.

Актриса не позволила себе длительного перерыва в карьере: уже через месяц после родов она вернулась на съемочную площадку. Даже во время ожидания малыша Шпица участвовала в проекте "Метро", где были рискованные эпизоды, но она не хотела упускать благоприятный момент в профессии. Германа часто оставляли с отцом или бабушкой, а Константин проявлял заботу о наследнике.

Однако теплые чувства к ребенку не сохранили семью - супруги расстались. Причины развода Екатерина не озвучивала публично. Бывший муж продолжает общаться с сыном и принимает участие в его развитии. Сегодня Герман серьезно увлечен музыкой и выступает в детском хоровом коллективе.

После разрыва Шпицу часто замечали в компании режиссера Марюса Вайсберга. СМИ активно обсуждали их роман, но к 2015 году связь прервалась. Весной 2016 года после бала ей приписали сразу две интрижки - с австрийским миллионером, а также с телеведущим Игорем Верником. Поводом стали обычные танцы на мероприятии. Позже Екатерина призналась, что после первого развода попала в трехлетние отношения с мужчиной, проявлявшим тиранические черты. Имя его она не раскрывает, но отметила, что обратилась к психоаналитику для преодоления последствий.