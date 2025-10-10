Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая в откровенном виде впервые за долгое время вышла в свет с мужем, режиссером театра и кино Андреем Кончаловским.

Пара посетила кинопремьеру «Хроники русской революции». 52-летняя Высоцкая выбрала для красной дорожки черный пиджак и белый галстук. Кроме того, она надела мини-платье, капроновые колготки и остроносые туфли. Эффектный образ артистки завершили небрежная прическа, яркий макияж и сумка в виде стеклянного флакона.

88-летний Кончаловский, в свою очередь, предстал перед камерами в темно-синих брюках, белой футболке и удлиненной рубашке с поясом. Во время позирования фотографам режиссер держался за трость.