Бойкая разведенка 58-летняя Николь Кидман ходит по светским тусовкам 0 233

Lifenews
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Загадочная блондинка продолжает вести бурную личную жизнь.

Загадочная блондинка продолжает вести бурную личную жизнь.

Публикация частных фото собрала массу откликов среди фанатов.

Николь Кидман продолжает вести светскую жизнь, несмотря на переломный период в своей судьбе. Звезда «Догвилля» на днях побывала на парижской Неделе моды вместе с дочками от Кита Урбана. Актриса не уворачивалась от фотографов, а, напротив, охотно им позировала.

В личном блоге Кидман сделала первую публикацию после новости о разводе с музыкантом. Голливудская красавица обнародовала фото с Недели моды. На одном из снимков Николь предстала вместе с именитой француженкой Ванессой Паради.

aaa7b92b249550bdb866047ce185b7e6.jpg

Публикация собрала массу откликов среди фанатов Кидман. Многие поддержали актрису и даже отметили, что расставание с Китом даже пошло ей на пользу. «Ты красавица! Мы, в Австралии, тебя поддерживаем», «Мы с тобой, Николь», «Ты красивее, чем когда-либо. Отсутствие мужчины пошло на пользу», «Желаю тебе успехов», — написали фолловеры звезды.

Кидман и Урбан прожили вместе 19 лет. Супруги никогда не становились героями скандальных новостей, поэтому складывалось впечатление, что этот брак более чем счастливый. Однако на самом деле все было далеко не идеально. К слову, причина разрыва пока не сообщается, но ходят слухи, что Кит не был верен жене.

#николь кидман
Оставить комментарий

