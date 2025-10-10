Николь Кидман продолжает вести светскую жизнь, несмотря на переломный период в своей судьбе. Звезда «Догвилля» на днях побывала на парижской Неделе моды вместе с дочками от Кита Урбана. Актриса не уворачивалась от фотографов, а, напротив, охотно им позировала.

В личном блоге Кидман сделала первую публикацию после новости о разводе с музыкантом. Голливудская красавица обнародовала фото с Недели моды. На одном из снимков Николь предстала вместе с именитой француженкой Ванессой Паради.

Публикация собрала массу откликов среди фанатов Кидман. Многие поддержали актрису и даже отметили, что расставание с Китом даже пошло ей на пользу. «Ты красавица! Мы, в Австралии, тебя поддерживаем», «Мы с тобой, Николь», «Ты красивее, чем когда-либо. Отсутствие мужчины пошло на пользу», «Желаю тебе успехов», — написали фолловеры звезды.

Кидман и Урбан прожили вместе 19 лет. Супруги никогда не становились героями скандальных новостей, поэтому складывалось впечатление, что этот брак более чем счастливый. Однако на самом деле все было далеко не идеально. К слову, причина разрыва пока не сообщается, но ходят слухи, что Кит не был верен жене.