Регулярные физические нагрузки могут буквально «натренировать» иммунную систему — к такому выводу пришли ученые из Германии и Бразилии. Как показало исследование, опубликованное в Scientific Reports (SciRep), у пожилых людей, десятилетиями занимающихся выносливостью (бег, плавание, велоспорт), клетки иммунитета работают эффективнее, дольше сохраняют активность и реже вызывают воспаления.

Исследователи сравнили лейкоциты двух групп добровольцев — тренированных и ведущих малоподвижный образ жизни. Оказалось, что у спортсменов клетки-«киллеры», уничтожающие вирусы и раковые клетки, лучше адаптируются к стрессу и используют энергию экономнее. Даже при воздействии препаратов, блокирующих иммунные сигналы, их клетки сохраняли устойчивость, тогда как у нетренированных быстро наступало истощение.

Ученые отмечают, что многолетние тренировки делают иммунитет «умнее»: он по-прежнему реагирует на угрозы, но избегает избыточных воспалений. Такой баланс, по словам авторов, может стать ключом к здоровому старению и профилактике хронических заболеваний.