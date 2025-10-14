В разгар смутного времени, в конце 80-х, власти выпустили на ТВ Аллана Чумака и Анатолия Кашпировского. Причем если первый просто «заряжал» воду, поставленную дурачками перед телеэкраном, то второй устраивал массовые телешоу.

Это было прохиндейство чистой воды, - не питал иллюзий тогдашний председатель Гостелерадио СССР Михаил Ненашев, которого, судя по всему, заставили заниматься шарлатанством разрушители Советского Союза.

В 1995-м Кашпировский уехал в США, где принялся дурить головы русскоязычным иммигрантам. Но вскоре вернулся. Сейчас живет в Москве, в служебной квартире, которую еще в 1993-м ему выделили как депутату Госдумы. Уверяет, что бессребреник, а на жизнь зарабатывает благодаря своему YouTube-каналу.

Кров Кашпировский делит с третьей женой - Гулизар Чалбашовой. Женщина она образованная - знает аж восемь языков. Но главное, способна, как и муж, творить чудеса: 6 августа 2025 года родила дочь Эллину. В 66 лет!

Гулизар - дар небес, пришедший слишком поздно, - сожалеет муж.

И надеется, что у Эллины жизнь сложится более счастливо, чем у его первой дочери, которая в возрасте 49 лет покончила с собой в США.

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Меджибожского района Каменец-Подольской области Украинской ССР (ныне Летичевский район Хмельницкой области, Украина) в семье военного. Отец - Михаил Кашпировский, участник Великой Отечественной войны. Мать - Ядвига Николаевна. Имеет двух сестер и брата. В годы войны семья находилась в эвакуации в Казахской ССР, в селении на реке Чу. По воспоминаниям бывших одноклассников, в школьные годы много времени проводил в спортзале, уважал силу. Близких друзей не имел, держался особняком. К старшим классам у него выработался особого тембра голос, производивший сильное впечатление на окружающих. В юности занимался тяжелой атлетикой, мастер спорта СССР. Много читал, увлекался психологией. Сам он говорил: "Люблю Толстого, Стефана Цвейга, Бунина, Куприна, Джека Лондона, Флобера, Шолохова... Любому психиатру, психотерапевту, психологу, лектору в обязательном порядке надо перечитывать, прежде всего, Стефана Цвейга". Усердно готовился к поступлению в медицинский вуз, на места в который в советское время был большой конкурс.

В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт, получив специальность психиатра. Далее 25 лет работал в психиатрической больнице имени академика А.И. Ющенко в Виннице. В 1962-1963 годах - врач ЛФК Железнодорожной больницы в Виннице. В 1987 году - врач-психотерапевт сборной СССР по тяжёлой атлетике. В 1988-1989 годах - руководитель Республиканского центра психотерапии в Киеве. С 1989-го по 1993-й год - руководитель Международного центра психотерапии в Киеве. Впервые о нем заговорил в 1988 году после того, как были проведены два больших телемоста Киев-Москва и Москва-Киев. Главная цель подобного эксперимента заключалась в том, чтобы подтвердить вероятность того, что даже при отсутствии вербального контакта можно психологически воздействовать на пациента. Очевидцы уверяли, что во время трансляции телемост Москва-Киев 31 марта 1988 года было сделано обезболивание на дистанционном уровне во время серьезного хирургического вмешательства. Пациенткой была Любовь Грабовская, которой должны были провести операцию на молочной железе. Эксперимент проходил при помощи академика-онколога Н. М. Бондаря и врача И. Королёва, который на тот момент был уже был широко известен в медицинских кругах. После этого на украинском телевидении начали появляться передачи с Кашпировским. В частности, он лечил детей от энуреза. 2 марта 1989 года состоялся телемост Киев-Тбилиси. Он вызвал еще больший резонанс среди обывателей. На протяжении данного телемоста при помощи своего метода Анатолий дистанционно обезболивал две операции одновременно. Проходил эксперимент под руководством академика Г. Д. Иоселиани, хирургов З. Мегрелишвили и Г. Бочаидзе. 27 июля 1989 года состоялась первая встреча с А. М. Кашпировским в концертной студии Останкино. Далее, в 1989 году, на Центральном телевидении были проведены шесть передач «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», в ходе которых он якобы осуществил беспрецедентное по своим масштабам излечение от самых различных заболеваний - около 10 миллионов человек всего за 6 часов телевизионного эфира. Первая телепередача вышла в эфир 8 октября 1989 года по Первой программе. Затем выходила каждое воскресенье, один раз в две недели.

На протяжении всего 1990 года передачи Кашпировского регулярно транслировались во Вьетнаме. В том же 1990-м году его - единственного иностранца - польское телевидение удостоило престижной премии Wiktory за самую большую популярность серии передач «Телевизионная клиника А. Кашпировского». В 1991 году он выступал в штаб-квартире ООН, где предложил применить свои методы для борьбы с последствиями радиоактивного облучения, рубцами и СПИДом. В 1993 году вышли в свет монография «Неспецифическая групповая психотерапия», научный сборник по материалам вышеуказанной конференции «Психотерапевтический феномен», авторские книги «Пробуждение», «Мысли на пути к вам», «Верь в себя».