Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Легендарный эстрасенс Кашпировский в 86 лет продолжает исцелять 1 411

Lifenews
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сеанс исцеления в Петербурге, 2023 год.

Сеанс исцеления в Петербурге, 2023 год.

Его смотрели, ему верили сотни миллионов людей.

В разгар смутного времени, в конце 80-х, власти выпустили на ТВ Аллана Чумака и Анатолия Кашпировского. Причем если первый просто «заряжал» воду, поставленную дурачками перед телеэкраном, то второй устраивал массовые телешоу.

  • Это было прохиндейство чистой воды, - не питал иллюзий тогдашний председатель Гостелерадио СССР Михаил Ненашев, которого, судя по всему, заставили заниматься шарлатанством разрушители Советского Союза.

В 1995-м Кашпировский уехал в США, где принялся дурить головы русскоязычным иммигрантам. Но вскоре вернулся. Сейчас живет в Москве, в служебной квартире, которую еще в 1993-м ему выделили как депутату Госдумы. Уверяет, что бессребреник, а на жизнь зарабатывает благодаря своему YouTube-каналу.

Кров Кашпировский делит с третьей женой - Гулизар Чалбашовой. Женщина она образованная - знает аж восемь языков. Но главное, способна, как и муж, творить чудеса: 6 августа 2025 года родила дочь Эллину. В 66 лет!

  • Гулизар - дар небес, пришедший слишком поздно, - сожалеет муж.

И надеется, что у Эллины жизнь сложится более счастливо, чем у его первой дочери, которая в возрасте 49 лет покончила с собой в США.

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Меджибожского района Каменец-Подольской области Украинской ССР (ныне Летичевский район Хмельницкой области, Украина) в семье военного. Отец - Михаил Кашпировский, участник Великой Отечественной войны. Мать - Ядвига Николаевна. Имеет двух сестер и брата. В годы войны семья находилась в эвакуации в Казахской ССР, в селении на реке Чу. По воспоминаниям бывших одноклассников, в школьные годы много времени проводил в спортзале, уважал силу. Близких друзей не имел, держался особняком. К старшим классам у него выработался особого тембра голос, производивший сильное впечатление на окружающих. В юности занимался тяжелой атлетикой, мастер спорта СССР. Много читал, увлекался психологией. Сам он говорил: "Люблю Толстого, Стефана Цвейга, Бунина, Куприна, Джека Лондона, Флобера, Шолохова... Любому психиатру, психотерапевту, психологу, лектору в обязательном порядке надо перечитывать, прежде всего, Стефана Цвейга". Усердно готовился к поступлению в медицинский вуз, на места в который в советское время был большой конкурс.

В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт, получив специальность психиатра. Далее 25 лет работал в психиатрической больнице имени академика А.И. Ющенко в Виннице. В 1962-1963 годах - врач ЛФК Железнодорожной больницы в Виннице. В 1987 году - врач-психотерапевт сборной СССР по тяжёлой атлетике. В 1988-1989 годах - руководитель Республиканского центра психотерапии в Киеве. С 1989-го по 1993-й год - руководитель Международного центра психотерапии в Киеве. Впервые о нем заговорил в 1988 году после того, как были проведены два больших телемоста Киев-Москва и Москва-Киев. Главная цель подобного эксперимента заключалась в том, чтобы подтвердить вероятность того, что даже при отсутствии вербального контакта можно психологически воздействовать на пациента. Очевидцы уверяли, что во время трансляции телемост Москва-Киев 31 марта 1988 года было сделано обезболивание на дистанционном уровне во время серьезного хирургического вмешательства. Пациенткой была Любовь Грабовская, которой должны были провести операцию на молочной железе. Эксперимент проходил при помощи академика-онколога Н. М. Бондаря и врача И. Королёва, который на тот момент был уже был широко известен в медицинских кругах. После этого на украинском телевидении начали появляться передачи с Кашпировским. В частности, он лечил детей от энуреза. 2 марта 1989 года состоялся телемост Киев-Тбилиси. Он вызвал еще больший резонанс среди обывателей. На протяжении данного телемоста при помощи своего метода Анатолий дистанционно обезболивал две операции одновременно. Проходил эксперимент под руководством академика Г. Д. Иоселиани, хирургов З. Мегрелишвили и Г. Бочаидзе. 27 июля 1989 года состоялась первая встреча с А. М. Кашпировским в концертной студии Останкино. Далее, в 1989 году, на Центральном телевидении были проведены шесть передач «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», в ходе которых он якобы осуществил беспрецедентное по своим масштабам излечение от самых различных заболеваний - около 10 миллионов человек всего за 6 часов телевизионного эфира. Первая телепередача вышла в эфир 8 октября 1989 года по Первой программе. Затем выходила каждое воскресенье, один раз в две недели.

anatoliy-kashpirovskiy.jpg

На протяжении всего 1990 года передачи Кашпировского регулярно транслировались во Вьетнаме. В том же 1990-м году его - единственного иностранца - польское телевидение удостоило престижной премии Wiktory за самую большую популярность серии передач «Телевизионная клиника А. Кашпировского». В 1991 году он выступал в штаб-квартире ООН, где предложил применить свои методы для борьбы с последствиями радиоактивного облучения, рубцами и СПИДом. В 1993 году вышли в свет монография «Неспецифическая групповая психотерапия», научный сборник по материалам вышеуказанной конференции «Психотерапевтический феномен», авторские книги «Пробуждение», «Мысли на пути к вам», «Верь в себя».

Читайте нас также:
#экстрасенсы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    14-го октября

    Божештымой и эту шизу ббэшечка притащила... Плюшкины сети...

    2
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Тайная свадьба Маши Распутиной не утомила её дочек и 70-летнего жениха
Изображение к статье: Яркая, незабываемая артистка в прекрасной форме. Иконка видео
Украинская певица Вера Брежнева в 43 года провоцирует откровенными снимками
Изображение к статье: Эта Верочка - свежа и хороша. Иконка видео
Изображение к статье: Обучение покеру для новичков: где играть в 2025
Обучение покеру для новичков: где играть в 2025 127
Изображение к статье: Супруге принца захотелось блеснуть под софитами. Иконка видео
Герцогиня Меган Маркл сама напросилась на модный показ в Париже 233
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Экс-премьер Канады Трюдо в свои 53 обнимается на яхте с 40-летней певицей Кэти Перри 1 217
Изображение к статье: Скандал после смерти: Майкла Джексона обвинили в насилии над пятью детьми
Скандал после смерти: Майкла Джексона обвинили в насилии над пятью детьми 350

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 0
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 0
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 84
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 50
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 71
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
ЧП и криминал
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам 64
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 0
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 0
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 84

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео