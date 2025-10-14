Baltijas balss logotype
Счастлива, несмотря на штамп: Анна Семенович о возлюбленном и щедрых дарах 0 567

Lifenews
Дата публикации: 14.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Счастлива, несмотря на штамп: Анна Семенович о возлюбленном и щедрых дарах

Шреер привез любимой роскошное украшение.

Анна Семенович обрела счастье в отношениях с Денисом Шреером. Любимый балует свою избранницу роскошными презентами, которыми она не прочь похвастаться в своем блоге.

Бывшая «блестящая» показала змееобразное кольцо, подаренное Денисом. Бизнесмен привез украшение из поездки, из которой вернулся накануне. Анна была несказанно рада видеть возлюбленного и не хотела отпускать его почти всю ночь. «Полночи болтали на кухне, до 6 утра!» — поделилась Семенович.

semen.jpg

Соцсети

Приблизительная стоимость украшения, подаренного Шреером, равна полутора миллионам рублей (15 тысяч евро). К огорчению фанатов Анны, это кольцо не было помолвочным. Дело в том, что пока что Денис еще состоит в браке с бывшей избранницей. Эти отношения были узаконены в Германии, поэтому развод может занять несколько лет.

semen2.jpg

Саму Анну напрягает не тот факт, что ее спутник — женатый человек, а то, что над ней частенько подтрунивают по этому поводу.

Видео