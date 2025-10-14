Анна Семенович обрела счастье в отношениях с Денисом Шреером. Любимый балует свою избранницу роскошными презентами, которыми она не прочь похвастаться в своем блоге.

Бывшая «блестящая» показала змееобразное кольцо, подаренное Денисом. Бизнесмен привез украшение из поездки, из которой вернулся накануне. Анна была несказанно рада видеть возлюбленного и не хотела отпускать его почти всю ночь. «Полночи болтали на кухне, до 6 утра!» — поделилась Семенович.

Соцсети

Приблизительная стоимость украшения, подаренного Шреером, равна полутора миллионам рублей (15 тысяч евро). К огорчению фанатов Анны, это кольцо не было помолвочным. Дело в том, что пока что Денис еще состоит в браке с бывшей избранницей. Эти отношения были узаконены в Германии, поэтому развод может занять несколько лет.

Саму Анну напрягает не тот факт, что ее спутник — женатый человек, а то, что над ней частенько подтрунивают по этому поводу.