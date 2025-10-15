Baltijas balss logotype
Экс-премьер Канады Трюдо в свои 53 обнимается на яхте с 40-летней певицей Кэти Перри 1 272

Lifenews
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

Об их отношениях впервые заговорили в июле, когда их заметили за интимном ужином в Монреале.

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо и поп-суперзвезда Кэти Перри, возможно, подарили нам краткий момент легкомыслия: слухи о их свидании, похоже, подтвердились фотографиями, опубликованными в эти выходные.

Нам всем сейчас нужно немного передохнуть от гнетущих заголовков. Несмотря на то, что многие отвергают мир шоу-бизнеса, он время от времени все же вносит в жизнь столь необходимую легкость. И как раз когда мы думали, что уже встретили самую удивительно неправдоподобную пару знаменитостей 2025 года, похоже, на это звание сейчас претендуют Джастин Трюдо и Кэти Перри.

Летние слухи о романе между 53-летним бывшим премьер-министром Канады, и 40-летней исполнительницей "I Kissed A Girl", похоже, подтвердились.

В эти выходные были опубликованы фотографии пары, на которых видно, как они обнимаются на яхте у побережья Санта-Барбары, Калифорния.

G3AvF-dXwAAaTBh.jpg

В июле Перри объявила о своем расставании с актером фильмов "Пираты Карибского моря" и "Властелин колец" Орландо Блумом. Они так и не поженились, но у них есть пятилетняя дочь.

Трюдо ушел в отставку с поста премьер-министра в марте, а два года назад объявил, что они с женой Софи Грегуар расстались после 18 лет брака. У них трое общих детей.

Хотя Трюдо и Перри публично не подтвердили свои отношения, их фотографии вызвали бурную реакцию в Интернете.

Об отношениях Трюдо и Перри впервые заговорили в июле, когда их заметили за интимном ужином в Монреале. Позже Трюдо появился во время тура Перри "Lifetimes" в Канаде.

Перри выпустила свой седьмой альбом "143" в сентябре 2024 года на фоне противоречивого сотрудничества с продюсером Dr. Luke, который был вовлечен в длительное судебное разбирательство с певицей Кешей, обвинившей его в изнасиловании. Первый сингл с альбома, "Woman's World", был раскритикован в сети, а Euronews Culture назвал его "псевдогимном расширения прав и возможностей, чье псевдофеминистское потакание поражает каждую регрессивную ноту в книге".

В рецензии на альбом критики писали: "Все кажется наигранным, перезрелым и совершенно не соответствующим времени. Не то чтобы в 2024 году не нашлось места для незатейливых ностальгических отсылок или какой-нибудь прямолинейной баблгам-попсы. (...) Однако усилия Перри незрелые и, что важно, невесёлые. Определенно не этой коллекцией посредственных электро-поп-безделушек, которые звучат как безвкусный саундтрек для шоу знакомств в стиле "Остров любви", она собирается убедить своих поклонников на время отложить Чаппелл Рон, Charli XCX и Дуа Липу, чтобы вернуться в угол KatyCat".

Ранее в этом году Перри также подверглась критике за участие в резонансном космическом полете, который мы назвали "грубым пиар-трюком" и "смехотворно дорогой, вредной для окружающей среды и глухой по тону фотосессией, маскирующейся под хэппи-клаппи активизм". Подробнее об этом читайте здесь.

Тем не менее, похоже, что ее год идет в гору, и они с Трюдо потенциально могут стать самой неожиданной парой этого года. Посмотрим, что принесет конец года... Пока же, по крайней мере, эта пара на время отвлекла нас от, безусловно, важных вещей. И это прекрасно, если это происходит время от времени.

#кэти перри
(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    15-го октября

    Подари ему крошка спида... ❤️

    0
    1

