Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер весьма активно ведет свои социальные сети. Одна из представительниц звездного клана Кардашьян регулярно делится с подписчиками моментами из насыщенной жизни. Минувшим вечером модель опубликовала серию весьма откровенных фотографий. Кайли позировала почти без одежды.

Перед фолловерами 28-летняя предпринимательница предстала лишь в серебристо-голубых блестках и едва заметных трусиках. На голове модели — роскошная корона, усыпанная сияющими кристаллами. В описании к кадрам Дженнер указала, что данная съемка в ню-стиле приурочена к возвращению коллекции ее модного бренда.

Свежая публикация Кайли сразу же вызвала оживленную реакцию общественности. Многие похвалили модель за смелость и визуальную отсылку к ее раннему стилю. В комментариях поклонники сделали дочери Крис Дженнер большое количество комплиментов.

«Это так красиво!», «Воу! Королева Кайли, мы любим тебя», «Как много блесток! Мне это точно нравится», — высказались подписчики Кайли Дженнер.

Кайли Кристен Дженнер (10 августа 1997) — американская модель, предпринимательница. Участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» канала E! с 2007 года, основательница компании Kylie Cosmetics.

Дженнер родилась 10 августа 1997 года[2] в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Кайли — вторая дочь Брюса и Крис Дженнер (урождённой Хоутон). У неё есть родная сестра Кендалл. Также у Кайли есть единоутробные сёстры Кортни, Ким, Хлои, и единоутробный брат Роб, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Джейк Дженнер, Броди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.

Была чирлидером в Школе Сьерра Каньон. В 2015 году окончила школу. О Кайли и её сестре Кендалл впервые написали в статье Beautiful People журнала Paper в 2010 году. Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды «Crush Your Style», а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, «Teen Vogue», и у фотографа Ника Саглимбени. В 2011 году на неделе высокой моды в Нью-Йорке Дженнер принимала участие в показе линии одежды «Abbey Dawn», созданной певицей Аврил Лавин.

8 февраля 2013 года было объявлено, что компания PacSun выпустит эксклюзивную линию одежды Kendall & Kylie, разработанную сёстрами Кайли и Кендалл Дженнер.

15 июня 2014 года Кайли вместе с сестрой Кендалл были ведущими церемонии награждения Much Music Video Awards.

В конце 2015 создала свою собственную линию косметики Kylie Cosmetics.После этого Кайли начала расширять ассортимент своей линии. На середину 2018 года её доход оценивается в 900 млн долларов.

Кайли успешно ведёт свою страницу в Instagram. В 2018 году она возглавила список самых дорогих звёзд Instagram (согласно Instagram Rich List 2018); за рекламный пост в её Instagram-аккаунте рекламодателю придётся заплатить 1 млн долларов.

В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1 миллиард долларов. В мае 2020 года косметическая компания Coty купила у Дженнер 51 % акций её компании за 600 млн долл. После того, как Coty провели аудит компании, была опубликована информация о том, что Кайли Дженнер в течение нескольких лет завышала масштабы собственного бизнеса, а значительную часть собственных средств она получила именно благодаря сделке с Coty. После публикации этой информации Forbes исключил Дженнер из числа миллиардеров, пересчитав её финансовые показатели.

В 2020 году возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей, несмотря на скандал с махинациями, с доходом 590 млн долл. В октябре того же года Forbes оценил состояние Кайли, в списке самых богатых женщин США, в 700 млн долл.