Солистка «Блестящих» в свои 45 сразила Вьетнам шикарной фигурой

Lifenews
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Этот купальник ей очень к лицу.

Этот купальник ей очень к лицу.

Ранее госпожа Новикова подвергалась циничной манипуляции.

Солистка «Блестящих» Ксения Новикова снялась в бикини. Звезда позировала на территории отеля во Вьетнаме, где отдыхает с семьей, и опубликовала фото в Instagram.

«Пальмы парами», — подписала пост артистка.

У Новиковой двое детей. Она воспитывает 16-летнего Мирона и 15-летнего Богдана от Андрея Середы. Расставание знаменитости с отцом сыновей было скандальным. В 2012 году бизнесмен втайне от исполнительницы сделал мальчикам паспорта и увез их в Лондон на частном самолете. Исполнительница рассказывала в разных телешоу о случившемся и просила о помощи. По словам певицы, мужчина таким образом манипулировал ею, пытаясь возобновить отношения. Новикова смогла вернуть детей только через девять месяцев с помощью испанской полиции, когда предприниматель временно оказался с Мироном и Богданом в этой стране.

Певица недавно призналась, что Середа был лишен родительских прав. Артистка много лет скрывала это от общественности.

Солистка «Блестящих» отмечала в интервью, что ее родной брат Максим стал примером настоящего мужчины для Мирона и Богдана, и мальчики обращаются к нему за советами. По словам звезды, семья многое для нее значит, и она прививает сыновьям трепетное отношение к близким людям. Артистка подчеркивала, что благодаря родственникам ей удавалось совмещать карьеру и материнство.

Ксения Андреевна Новикова (род. 17 мая 1980, Москва) — советская и российская певица, поэтесса, автор песен, музыкальный продюсер, модель, педагог, общественный деятель и актриса. Солистка женской поп-группы «Блестящие». С 1990 по 1999 год являлась участницей группы «Класс».

#звезды
Оставить комментарий

