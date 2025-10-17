Baltijas balss logotype
Миллиардер в летаргии: у 56-летнего Шумахера появилась положительная динамика

Lifenews
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Поклонники помнят его молодым.

Поклонники помнят его молодым.

Звезде автогонок могут помочь современные медицинские технологии.

В реабилитации легендарного немецкого гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера есть позитивные сдвиги. Об этом заявил журналист французского издания L'Equipe Стефан Л'Эрмитт, его слова приводит Daily Mail.

«В этом году он подписал шлем. Это было для благотворительного мероприятия. Держала ли его жена за руку? Мы точно не знаем, но это первый раз, когда мы получили положительный знак. Но дело в том, что мы до сих пор не видели, как он ходит, похоже, он все еще не может говорить», — отметил журналист.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». Он — обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира «Формулы-1»: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Также занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону.

Михаэль Шумахер (род. 3 января 1969, Хюрт-Хермюльхайм, Северный Рейн-Вестфалия), о версии журнала Forbes, в 2017 году являлся долларовым миллиардером.

