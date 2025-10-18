Baltijas balss logotype
37-летняя звезда Паулина Андреева: «Я полюбила процесс»

Lifenews
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Разлука с Бондарчуком ей не повредила.

Разлука с Бондарчуком ей не повредила.

"Я вообще не сравниваю себя с персонажами".

Каждое ее появление приковывает взгляды, а каждое слово становится откровением. Преувеличиваем ли мы? Вовсе нет.

Достаточно вспомнить актрису в роли Веры Холодной в сериале «Вертинский», возлюбленной Виктора Цоя в драме Алексея Учителя «Цой», терапевта Ани в мистической «13 Клинической» и Есении из «Метода 2». И вот после трехлетнего перерыва Паулина Андреева возвращается сразу с несколькими проектами: «Алиса в стране чудес», «НиктоКакТы», «Мамин сын», «Битва моторов». В части из них она выступила не только как актриса, но и как шоураннер.

Многогранный, глубокий, будто неуловимый образ Паулины лучше всех смог передать Данила Головкин, а за драгоценные образы в кадре отвечал ювелирный дом MIUZ Diamonds, в этом году празднующий 105 лет со дня своего основания. В честь юбилея бренд запустил кампанию «Настроено на тебя», в которой переосмысливает знаковую коллекцию Solo 1920. Солирующий, калиброванный бриллиант, ставший лейтмотивом обновленной линейки, отображает стремление к совершенству и становится источником света и гармонии. Благодаря этому рождается диалог между украшением и его обладателем.

Диалог с Паулиной Андреевой протекает как в области ее яркой творческой деятельности, так и личных интересов. Звезда поделилась впечатлениями от работы над новыми проектами по собственным сценариям после успеха «Психа» и «Актрис», рассказала о своем отношении к роли Герцогини из «Алисы в Стране чудес», требованиях общества к мужчинам и женщинам и нелюбви к культу продуктивности.

- Последняя премьера с вашим участием была в 2022 году. Но зато в этом ваших поклонников ожидает целых пять проектов. С чем связан такой долгий перерыв?

  • Мне была необходима пауза. Я могла позволить себе взять время, чтобы подумать, остановиться. Перерыв был очень полезным, нужным, трудным. А дальше я постепенно начала заниматься придумыванием и потом производством сериала «Мамин сын», который скоро выйдет. После перерыва я начала с него. А первой большой актерской работой как раз была «Алиса».

40c3ef027b6e854284ee8a0dc5a1ad4e.jpg

- Одна из новых ваших ролей – Герцогиня в российской киноадаптации «Алисы в стране чудес». На кадрах со съемок вы предстали в объемном парике и необычных нарядах. Насколько образ героини подходит вам?

Мне очень близка Герцогиня, хотя «близка» – не значит, что я на нее похожа. Я вообще не сравниваю себя с персонажами. Мне нравятся ироничные, «действующие-злодействующие» герои. Герцогиня очень комплиментарно написана: у нее прекрасное чувство юмора, она всегда замотивирована и занята конкретными задачами. А еще она не страдает по чему-то ушедшему и недостижимому или не сбывшемуся.

- Если не ассоциировать себя с героиней, то чем ее наполнять? Как вы находите контакт с персонажем?

  • Через внешнее к внутреннему. Грим очень помог приблизиться к Герцогине, прочувствовать сам жанр. Это ведь сказка. Когда костюм был завершен, я училась в нем двигаться, поворачиваться, ходить. Он достаточно сложный и состоит из нескольких частей.

- В этом году также обещают премьеру «Метода 3». Однако вас в продолжении не будет. С чем это связано?

  • Для меня драматургически сериал завершился на втором сезоне. Я очень рада возвращению Юры Быкова, который нашел новый способ рассказа этой истории. Я ему благодарна за нашу с ним работу на первом «Методе». И ему, и Александру Цекало, и Константину Хабенскому. Счастье, что в моей жизни этот проект случился, но надо уметь завершать и идти дальше.

В 2020 году в проекте «Псих» вы впервые выступили в качестве шоураннера. С тех пор вы продолжаете эту деятельность и, как кажется, именно на этой области делаете больший акцент. С чем связана такая трансформация?

  • Когда я получила опыт работы над сценарием, в том числе с авторскими группами, и участия на всех этапах производства, я полюбила процесс, изучила и еще изучаю его. Мне стало интересно создавать проект с нуля, продюсировать, делать под ключ.

До того, как поступить на актерский факультет школы-студии МХТ, я окончила два курса журфака в СПбГУ – так что я и раньше писала, с этим и связана трансформация. Поэтому для меня реализация себя в качестве шоураннера – что-то вполне естественное.

#звезды
Видео