Латышке Эвелине Блёданс в свои 56 оказалось непросто оплатить коммуналку в Москве 0 772

Lifenews
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Яркой артистке как никогда нужно крепкое мужское плечо.

Яркой артистке как никогда нужно крепкое мужское плечо.

По словам знаменитости, все это ее искренне удивило и расстроило.

Вчера имя российской актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс неожиданно всплыло в СМИ. В прессе писали, что на звезду подали в суд из-за долгов по коммунальным платежам. Согласно материалам дела, у артистки накопилась задолженность за содержание жилплощади в элитном комплексе. Соответствующий иск подал Мосводоканал. Размер непогашенного платежа не разглашался.

Эвелина поспешила прокомментировать сложившуюся ситуацию. На станице личного блога актриса рассказала, что она всегда своевременно оплачивает все счета от управляющей компании. Однако артистка не знала о существовании отдельной квитанции за холодную воду. Бледанс уже все оплатила, но осадок остался. Она не очень довольна тем, что в СМИ ее окрестили «злостным и коварным должником».

По словам знаменитости, все это ее искренне удивило и расстроило. Она подчеркнула, что всегда относится к финансовым обязательствам с максимальной серьезностью и вниманием.

«Шутки-шутками, но это очень неприятно для человека, который исключительно ответственно относится к деньгам», — посетовала 56-летняя Эвелина Бледанс.

Эвелина Висвальдовна Блёданс (5 апреля 1969, Ялта) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая. Родилась 5 апреля 1969 года в Ялте, Крым, СССР в семье фотографа Висвалдиса Карловича и Тамилы Николаевны Блёданс. После развода родителей воспитывалась отчимом Геннадием Александровичем.

По словам актрисы, с материнской стороны в ней намешано много кровей, но сама себя она ощущает «просто женщиной… зачем себя называть какой-то национальностью, вот я там украинка, или вот я русская, или я латышка, или я немка, или я француженка, полька». Согласно Александру Васильеву, Тамила Николаевна была латышкой немецкого происхождения, а в Эвелине «течёт русская, польская, украинская и еврейская кровь, но всё-таки латышская превалирует».

Первый муж (1993) — Юрий Стыцковский (род. 19 августа 1962) — советский и украинский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, комик, телеведущий. Бывший участник комик-труппы «Маски» (1991—1995), руководитель, автор, ведущий и актёр юмористического тележурнала «Каламбур» (1996—2001). Поженились в 1993 году, после 7 лет совместной жизни. Брак продлился 2 месяца.

Второй муж (осень 1993—2010) — Дмитрий (род. 1971) — израильский бизнесмен. Сын Николай (род. 5 июля 1994). Живёт в Израиле с 2012 года.

Третий муж (2010 — сентябрь 2017) — Александр Сёмин (род. 16 сентября 1982), российский продюсер и режиссёр. В сентябре 2017 года Блёданс официально заявила, что рассталась с Сёминым. Сын Семён Сёмин (род. 1 апреля 2012), родился с синдромом Дауна. В возрасте 6 месяцев он получил свой первый контракт на съёмки в рекламе подгузников.

Православная верующая, крестилась под именем Елена.

