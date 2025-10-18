"Между ними пробежала искра, но они по-прежнему любят проводить время вместе".

Том Круз и Ана де Армас расстались после девяти месяцев отношений. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на близкий к паре источник, знаменитости остались хорошими друзьями.

Том и Ана хорошо проводили время вместе, но их отношения как пары подошли к концу. Они останутся хорошими друзьями, но больше не будут встречаться.

Они просто поняли, что у них ничего не получится и что им лучше остаться друзьями», – поделился источник, близкий к паре.

Сообщается, что знаменитости по-прежнему любят проводить время друг с другом и продолжат работать вместе над новым фильмом Тома Круза: «Между ними пробежала искра, но они по-прежнему любят проводить время вместе, и оба ведут себя по-взрослому. Ей уже предложили роль в его следующем фильме, так что они продолжат работать вместе».

Напомним, слухи о романе Тома Круза и Аны де Армас появились, когда их стали часто видеть вместе, начиная с февраля. Пару впервые заметили за ужином в Лондоне, который, по слухам, был организован для них. В последний раз знаменитостей видели вместе в июле, тогда Том и Ана подтвердили слухи о романе совместным выходом в свет.

Ранее Круз был женат на Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс. У актера трое детей: дочь Изабелла, сын Коннор, а также дочь Сури. Ана де Армас в середине 2010-х годов была замужем за актером Марком Клотетом, встречалась с исполнительным директором Tinder Полом Букадакисом и состояла в отношениях с Беном Аффлеком с марта 2020 года до января 2021 года.