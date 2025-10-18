Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 0 300

Lifenews
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда.

Теперь он опять самый желанный жених Голливуда.

"Между ними пробежала искра, но они по-прежнему любят проводить время вместе".

Том Круз и Ана де Армас расстались после девяти месяцев отношений. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на близкий к паре источник, знаменитости остались хорошими друзьями.

Том и Ана хорошо проводили время вместе, но их отношения как пары подошли к концу. Они останутся хорошими друзьями, но больше не будут встречаться.

ab7632dcaa7a2b6d527e37fd7a1c5aee-709x1024.jpg

Они просто поняли, что у них ничего не получится и что им лучше остаться друзьями», – поделился источник, близкий к паре.

Сообщается, что знаменитости по-прежнему любят проводить время друг с другом и продолжат работать вместе над новым фильмом Тома Круза: «Между ними пробежала искра, но они по-прежнему любят проводить время вместе, и оба ведут себя по-взрослому. Ей уже предложили роль в его следующем фильме, так что они продолжат работать вместе».

Напомним, слухи о романе Тома Круза и Аны де Армас появились, когда их стали часто видеть вместе, начиная с февраля. Пару впервые заметили за ужином в Лондоне, который, по слухам, был организован для них. В последний раз знаменитостей видели вместе в июле, тогда Том и Ана подтвердили слухи о романе совместным выходом в свет.

Ранее Круз был женат на Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс. У актера трое детей: дочь Изабелла, сын Коннор, а также дочь Сури. Ана де Армас в середине 2010-х годов была замужем за актером Марком Клотетом, встречалась с исполнительным директором Tinder Полом Букадакисом и состояла в отношениях с Беном Аффлеком с марта 2020 года до января 2021 года.

Читайте нас также:
#звезды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Скандальный гонорар Нади из «Иронии судьбы»: $1,5 млн за роль в неснятом фильме
Изображение к статье: Скандальный гонорар Нади из «Иронии судьбы»: $1,5 млн за роль в неснятом фильме
Немка после визита в Россию назвала поразившие ее бытовые привычки женщин
Изображение к статье: Немка после визита в Россию назвала поразившие ее бытовые привычки женщин
Вышел фильм «Эддингтон»: Ари Астер высмеивает политику, ковид и протесты
Изображение к статье: Шериф маленького городка старается навести свои порядки. Иконка видео
Изображение к статье: Иногда так лениво что-то делать. Иконка видео
Почему юные «зумеры» отказываются вкалывать: расследование экспертов 116
Изображение к статье: Фото: @Adamstoon1 / Х
Появилась посвященная поездке Зеленского в США карикатура 1 660
Изображение к статье: Названо государство, которое первое затонет из-за повышения океана
Названо государство, которое первое затонет из-за повышения океана 483
Изображение к статье: Произошедшее на том свете весьма впечатлило научного работника. Иконка видео
«Я был в колодце с золотистым светом вверху»: нейробиолог поделился потусторонним опытом 1 591

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 53
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 20
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 75
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 116
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 308
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 246
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 53
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 20
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 75

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео