"Никогда не знаешь, что случится завтра, и это действительно очень тревожно".

Ким Кардашьян и Канье Уэст еще недавно были одной из самых популярных и влиятельных пар. Поэтому их развод в 2022 году стал настоящей сенсацией.

Спустя три с лишним года Ким раскрыла, что именно послужило причиной расторжения восьмилетнего брака с рэпером. Дочь Крис Дженнер не устраивало многое в этом, по ее словам, «токсичном» союзе.

«Просто было много того, с чем я бы не стала мириться», — передает слова Ким Page Six. Она призналась, что Канье не давал ей чувства финансовой и эмоциональной безопасности. Светская львица поведала, что муж мог легко раздавать их иномарки друзьям. Это происходило неоднократно.

«Никогда не знаешь, что случится завтра, и это действительно очень тревожно. Отсутствие стабильности было большой проблемой», — отметила Кардашьян.

До Уэста Ким была замужем за продюсером Дэймоном Томасом. Она вышла за мужчину в 19-летнем возрасте, супруг был на десять лет старше. Бизнеследи призналась, что заключила этот брак находясь под запрещенными веществами.