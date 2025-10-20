Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эмми Уотсон - звезда «Гарри Поттера» - в 35 лет выбрала технологического магната 0 271

Lifenews
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Получила широкую известность благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, в которых снималась вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом.

Получила широкую известность благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, в которых снималась вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом.

Пара посетила Пизанскую башню и другие достопримечательности.

Эмма Уотсон ранее была замечена с мускулистым брюнетом на отдыхе в Италии, а теперь стало известно, кто он. Бойфренд актрисы — технологический магнат с состоянием в 5 млн долларов. Однако больше всего поклонников заинтересовал тот факт, что раньше молодой человек встречался со звездой поп-сцены Камилой Кабельо.

По данным Daily Mail, на солнечных каникулах в Италии со звездой “Гарри Поттера” отдыхал Остин Кевич. Пара посетила Пизанскую башню и другие достопримечательности.

На днях, когда Кевича спросили о его поездке в Пизу с британской актрисой, он рассмеялся в ответ.

Если я отвечу, у меня будут неприятности! — пошутил Остин.

В этом году на подкасте “The Jay Shetty Podcast” Эмма подтвердила, что она не помолвлена, и добавила, что не планирует в ближайшее время вступать в брак.

Эмма Шарлотта Дюэрр Уотсон (род. 15 апреля 1990, Мезон-Лаффит, пригород Парижа, Франция) — британская киноактриса и фотомодель. У каждого из разведённых родителей Эммы Уотсон есть новая семья и свои дети. У отца — близняшки Нина и Люси и младший сын Тоби. У матери — двое сыновей (единоутробные братья Уотсон), которые «постоянно находятся с ней». Брат Эммы Уотсон Александр снимался в эпизодах двух фильмов о Гарри Поттере, а её единокровные сёстры (Нина и Люси) участвовали с ней в кастинге к фильму «Балетные туфельки», который показали в 2007 году на канале BBC.

Съёмки в фильмах о Гарри Поттере принесли Эмме Уотсон более 10 млн фунтов стерлингов. Актриса признаёт, что этих денег достаточно для того, чтобы никогда больше не работать. Однако она не приняла предложение уйти из школы для того, чтобы посвятить всё своё время съёмкам.

«Люди не могут понять, почему я не хочу этого делать… учась в школе, я могу поддерживать связь с друзьями. В школе я живу реальной жизнью». Эмма Уотсон призналась, что в 10-12 лет была влюблена в своего коллегу по фильмам о Гарри Поттере, Тома Фелтона. Известно, что с 2011 по осень 2013 года Эмма Уотсон встречалась с аспирантом Оксфордского университета Уиллом Адамовичем. В 2014 году актриса встречалась с регбистом Мэттью Дженни, однако позже из-за плотного графика актрисы пара приняла решение расстаться. В феврале 2015 года в сети появилась информация о тайных свиданиях Эммы Уотсон с принцем Гарри, но она опровергла эти слухи. Осенью в 2017 году после двухлетнего романа рассталась с Уильямом Найтом, специалистом в области компьютерных технологий. В 2018 году несколько месяцев встречалась с американским артистом Кордом Оверстритом. С 2019 года находится в отношениях с американским бизнесменом Лео Робинтоном. В 2021 году они расстались. Позже она начала встречаться с Брендоном Грином.

Читайте нас также:
#звезды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что с лицом: публика обсуждает 50-летнего голливудского героя Брэдли Купера
Изображение к статье: Поклонники обсуждают внешний вид артиста. Иконка видео
Найдена неожиданная причина плохого сна и утренней усталости
Изображение к статье: Найдена неожиданная причина плохого сна и утренней усталости
Раскрыт простой способ выявить болезнь Альцгеймера
Изображение к статье: Раскрыт простой способ выявить болезнь Альцгеймера
26-летний Бруклин Бекхэм за мать не отвечает
Изображение к статье: Богатый и знаменитый красиавчик. Иконка видео
Изображение к статье: Как великого психоаналитика Фрейда унизил его ученик Адлер Иконка видео
Как великого психоаналитика Фрейда унизил его ученик Адлер 117
Изображение к статье: Певица прослыла разбивательницей сердец. Иконка видео
«Алла опасна в ближнем бою»: 78-летний Малежик рассказал пикантные факты о Пугачевой 770
Изображение к статье: «Вылитая Алла»: дочь Пугачёвой в пиратском наряде восхитила поклонников
«Вылитая Алла»: дочь Пугачёвой в пиратском наряде восхитила поклонников 810
Изображение к статье: «Хватит врать»: бывший муж Дженнифер Лопес устроил публичную исповедь
«Хватит врать»: бывший муж Дженнифер Лопес устроил публичную исповедь 608

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 636
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 53
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 167
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 108
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 106
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 288
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 636
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 53
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 167

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео