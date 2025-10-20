Эмма Уотсон ранее была замечена с мускулистым брюнетом на отдыхе в Италии, а теперь стало известно, кто он. Бойфренд актрисы — технологический магнат с состоянием в 5 млн долларов. Однако больше всего поклонников заинтересовал тот факт, что раньше молодой человек встречался со звездой поп-сцены Камилой Кабельо.

По данным Daily Mail, на солнечных каникулах в Италии со звездой “Гарри Поттера” отдыхал Остин Кевич. Пара посетила Пизанскую башню и другие достопримечательности.

На днях, когда Кевича спросили о его поездке в Пизу с британской актрисой, он рассмеялся в ответ.

Если я отвечу, у меня будут неприятности! — пошутил Остин.

В этом году на подкасте “The Jay Shetty Podcast” Эмма подтвердила, что она не помолвлена, и добавила, что не планирует в ближайшее время вступать в брак.

Эмма Шарлотта Дюэрр Уотсон (род. 15 апреля 1990, Мезон-Лаффит, пригород Парижа, Франция) — британская киноактриса и фотомодель. У каждого из разведённых родителей Эммы Уотсон есть новая семья и свои дети. У отца — близняшки Нина и Люси и младший сын Тоби. У матери — двое сыновей (единоутробные братья Уотсон), которые «постоянно находятся с ней». Брат Эммы Уотсон Александр снимался в эпизодах двух фильмов о Гарри Поттере, а её единокровные сёстры (Нина и Люси) участвовали с ней в кастинге к фильму «Балетные туфельки», который показали в 2007 году на канале BBC.

Съёмки в фильмах о Гарри Поттере принесли Эмме Уотсон более 10 млн фунтов стерлингов. Актриса признаёт, что этих денег достаточно для того, чтобы никогда больше не работать. Однако она не приняла предложение уйти из школы для того, чтобы посвятить всё своё время съёмкам.

«Люди не могут понять, почему я не хочу этого делать… учась в школе, я могу поддерживать связь с друзьями. В школе я живу реальной жизнью». Эмма Уотсон призналась, что в 10-12 лет была влюблена в своего коллегу по фильмам о Гарри Поттере, Тома Фелтона. Известно, что с 2011 по осень 2013 года Эмма Уотсон встречалась с аспирантом Оксфордского университета Уиллом Адамовичем. В 2014 году актриса встречалась с регбистом Мэттью Дженни, однако позже из-за плотного графика актрисы пара приняла решение расстаться. В феврале 2015 года в сети появилась информация о тайных свиданиях Эммы Уотсон с принцем Гарри, но она опровергла эти слухи. Осенью в 2017 году после двухлетнего романа рассталась с Уильямом Найтом, специалистом в области компьютерных технологий. В 2018 году несколько месяцев встречалась с американским артистом Кордом Оверстритом. С 2019 года находится в отношениях с американским бизнесменом Лео Робинтоном. В 2021 году они расстались. Позже она начала встречаться с Брендоном Грином.