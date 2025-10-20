Baltijas balss logotype
Огород, курятник и утки: как Бекхэм обустроил семейное гнездо 0 273

Lifenews
Дата публикации: 20.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Бывший футболист и икона стиля сэр Дэвид Бекхэм создал в своем загородном доме в Cotswolds настоящий оазис уюта и умиротворения, пишет Daily Mail. Когда он был ребенком, единственным предназначением его небольшого сада было пинание мяча — мечта играть за сборную Англии была главной.

Сейчас, спустя девять лет после приобретения дома вместе с супругой Викторией, Дэвид выращивает в саду редис, морковь, капусту, лук, а также разводит кур и пчел. Здесь растут розы для Виктории и их дочери Харпер. Занятия садоводством Дэвид связывает с дедушкой по материнской линии, который привил ему этот интерес.

bekham2.jpg

Фото: Daily Mail

Сад окружен деревянными дорожками, лаванда и большой пруд с домиком для уток создают атмосферу спокойствия, а огород с овощами огорожен белым деревянным забором. Помимо сада, на обширной территории находится бассейн, футбольное поле, детский домик на дереве и современная баня.

В период карантина 2020 года семья в полной мере оценила возможности усадьбы, решив самим выращивать овощи и содержать кур, чтобы полностью обеспечить себя свежими продуктами. Этот сад стал для Бекхэма не только источником радости, но и важным источником душевного спокойствия, которое он особенно ценит, когда находится вдали от дома.

Сад и дом в Cotswolds стали для семьи Бекхэм настоящим убежищем — местом, где можно расслабиться, насладиться природой и провести время с близкими, что подтверждается недавней фотосессией для журнала Country Life, где впервые показали внутренние интерьеры и его сад в деталях.

Этот уголок природы и домашнего уюта стал для сэра Дэвида символом того, чего у него не было в детстве, но что он смог создать для своей семьи сейчас.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

