Бывший футболист и икона стиля сэр Дэвид Бекхэм создал в своем загородном доме в Cotswolds настоящий оазис уюта и умиротворения, пишет Daily Mail. Когда он был ребенком, единственным предназначением его небольшого сада было пинание мяча — мечта играть за сборную Англии была главной.

Сейчас, спустя девять лет после приобретения дома вместе с супругой Викторией, Дэвид выращивает в саду редис, морковь, капусту, лук, а также разводит кур и пчел. Здесь растут розы для Виктории и их дочери Харпер. Занятия садоводством Дэвид связывает с дедушкой по материнской линии, который привил ему этот интерес.

Фото: Daily Mail

Сад окружен деревянными дорожками, лаванда и большой пруд с домиком для уток создают атмосферу спокойствия, а огород с овощами огорожен белым деревянным забором. Помимо сада, на обширной территории находится бассейн, футбольное поле, детский домик на дереве и современная баня.

В период карантина 2020 года семья в полной мере оценила возможности усадьбы, решив самим выращивать овощи и содержать кур, чтобы полностью обеспечить себя свежими продуктами. Этот сад стал для Бекхэма не только источником радости, но и важным источником душевного спокойствия, которое он особенно ценит, когда находится вдали от дома.

Сад и дом в Cotswolds стали для семьи Бекхэм настоящим убежищем — местом, где можно расслабиться, насладиться природой и провести время с близкими, что подтверждается недавней фотосессией для журнала Country Life, где впервые показали внутренние интерьеры и его сад в деталях.

Этот уголок природы и домашнего уюта стал для сэра Дэвида символом того, чего у него не было в детстве, но что он смог создать для своей семьи сейчас.