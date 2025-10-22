От 500 тысяч в месяц до полутора миллионов рублей в неделю (5-15 тысяч евро) зарабатывают секс-работницы, которые приезжают на оккупированные территории Украины. 99% их клиентов — российские военные, которые охотно тратят на женщин свои высокие зарплаты. Секс-работницы приезжают к окопам, на блокпосты и в сауны — нередко, чтобы за 15 тысяч рублей в час просто послушать, как солдаты и офицеры больше не хотят воевать.

Марьяне 25 лет, она считает себя одной из первых секс-работниц, которая сменила Москву, Сочи и Красную Поляну на зону боевых действий. В Луганск она приехала в феврале 2023 года. Идею подкинул знакомый сутенёр из Краснодарского края: осенью 2022 года его мобилизовали, а уже через пару месяцев он осмотрелся и позвонил с предложением: «Здесь много молодых мужиков, местные девчонки старше 18 лет почти все уехали, а военным как никому необходимо женское внимание и забота».

Отработав новогодние праздники в Красной Поляне, Марьяна, ещё четверо девушек и их менеджер-сутенёр добрались до Ростова, сели в автобус и поехали в Луганск. Миновали блокпосты, военную полицию, проверку документов, таможню, досмотр вещей. «Мы говорили, что едем к подруге, к друзьям, к мужьям — кто во что горазд врали. Я и даже не задумывалась о том, что идут боевые действия… что могут бомбить…»

С автовокзала поехали в заранее снятые мобилизованным сутенёром апартаменты — с камерами и охраной 24\7. Отдохнули и «влились в работу». Первого клиента помнит хорошо: «Знаешь песню „А я люблю военных красивых здоровенных“… Ну вот оно… С наступлением СВО вообще пошёл такой вайб и в тик-токе, и в рилзах… Ты там смотришь на них в этих видео, думаешь, вау, как круто… И вот я открываю дверь, а в квартиру заходит парень 22 года, статный, офицер, с высшим образованием, только выпустился, только приехал, весь чистенький, весь побритый… Мы до сих пор поддерживаем общение, он влюбился в меня. Он до сих пор воюет», — рассказывает девушка.

«Работа» в Луганске сразу «встала на поток». «Желающих оказалось немереное количество. Кто-то из девочек мог вывезти 10 человек по часу и принять одного „ночника“, который остаётся до утра. Я столько не могла, у меня сил нет. 5–6 человек и „ночник“ — это мой максимум, на этом рабочая смена заканчивалась», — говорит Марьяна. Она «работала» по две недели — и уезжала в родной город или заграницу, «чтобы прийти в себя». На всю Луганскую область, по подсчётам Марьяны, тогда приходилось не больше десятка вовлечённых в проституцию женщин, приехавших на заработки из России.

Приглашу в гости. Без предоплат

К осени 2024 года, в оккупированных областях женщин, вовлечённых в проституцию, уже не меньше трёхсот. Примерно сто работают в «стационарных борделях», остальные называют себя индивидуалками. «Сначала ехать боялись. Но когда они увидели, что тут за неделю зарабатывают по полтора миллиона, начали размышлять: „А может, и не так там бомбят…“» — смеётся Марьяна. — «Когда поняли, что жить и работать можно, и даже без менеджера, есть дома с охраной и консьержами, то сюда ринулось много народа», — подтверждает другая профессионалка, Алина.

Большинство секс-работниц приезжают в оккупированные регионы «на вахту». Как правило, снимают на пару недель или на месяц жильё в Луганске, Донецке, Мариуполе, Бердянске или Мелитополе.

«Если в Москве за 5000 в сутки можно снять нормальную студию, то в ЛДНР за 5 тысяч в сутки ты найдёшь только запущенную халупу, — говорит Марьяна. — Средняя цена здесь: 8–10 тысяч за отделанную нормальную квартиру». На видео, которое присылает собеседница, серо-бежевые стены, гардины, широкий диван, новая сантехника. Эти квартиры, поясняет Марьяна, «находящиеся по ту сторону политических взглядов» хозяева оставляли риэлторам и уезжали. Агенты по недвижимости сами делали ремонт, чтобы сдавать подороже.

Клиентов в основном находят через чаты в телеграме. Это могут быть группы для «знакомств», которых в мессенджере десятки: «Знакомства/ДНР ЧАТ», «Знакомства Донецк ДНР Девушки», «Знакомства ЛНР Признавашки» и тому подобное. Между предложениями «поднять денег на темках» и рекламе услуг в этих чатах действительно встречаются предложения «познакомиться», часто от аккаунтов с фотографиями мужчин в военной форме. Подобные сообщения от местных жительниц редки, и чаще публикуются прямые объявления от проститутированных женщин — «Донецк, свобода», «Проездом Старобельск? Сочный МБР в твоем авто», «Встречи, гостиница. Без предоплат»

Есть и каналы, в которых публикуют исключительно объявления от секс-работниц и «агентств» — «Встречи ЛНР», «Встречи ДНР, Встречи Донецк» и так далее. В них размещают типовые «анкеты» с эмодзи и яркими шрифтами: несколько фотографий, расценки за секс и «дополнительные услуги», а также контактные данные. У некоторых женщин есть личные закрытые каналы с отзывами, видеосообщениями и расценками, другие даже ведут что-то вроде лайфстайл-блогов.

Один из военных говорит, что находить женщин ему помогают старшие товарищи: «Иногда даже в телегу идти не надо. Всегда окажется рядом человек, у которого уж точно есть с десяток готовых и проверенных номеров местных нимфеток. В особенности это было с женатыми людьми. Тут у них вообще начинается какой-то лютый траходром, когда выдаётся свободная минутка».

Но быстро удовлетворить потребность в сексе получается не у всех. Рядовой Михаил говорит, что он сейчас в окопах, машины нет, а ближайший населённый пункт в 15 километрах — и тот маленький. «Хочется, чтобы позвонил, привезли сразу, грубо говоря, вот девушки, вот денюжки. Выбрал, забрал, отъехал, отошёл или завёл. Ну, поняли, да, о чём речь?». Кто именно организует занятия проституций, Михаил не интересовался. «А вообще здесь принцип такой: попал в любой город, попал в любую баню, заказал через таксиста — привезли. Кто там возит их, неважно. Самое главное, привезли её, измучили — и всё. Ну, точнее, не измучили, а отдохнули — и всё».