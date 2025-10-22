Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Секс-работницы за линией фронта: ночные бабочки в Донбассе получают 20-60 тысяч евро в месяц 6 1758

Lifenews
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Проституция была в Донецке развита и до войны.

Проституция была в Донецке развита и до войны.

У некоторых женщин есть личные закрытые каналы с отзывами, видеосообщениями и расценками.

От 500 тысяч в месяц до полутора миллионов рублей в неделю (5-15 тысяч евро) зарабатывают секс-работницы, которые приезжают на оккупированные территории Украины. 99% их клиентов — российские военные, которые охотно тратят на женщин свои высокие зарплаты. Секс-работницы приезжают к окопам, на блокпосты и в сауны — нередко, чтобы за 15 тысяч рублей в час просто послушать, как солдаты и офицеры больше не хотят воевать.

Марьяне 25 лет, она считает себя одной из первых секс-работниц, которая сменила Москву, Сочи и Красную Поляну на зону боевых действий. В Луганск она приехала в феврале 2023 года. Идею подкинул знакомый сутенёр из Краснодарского края: осенью 2022 года его мобилизовали, а уже через пару месяцев он осмотрелся и позвонил с предложением: «Здесь много молодых мужиков, местные девчонки старше 18 лет почти все уехали, а военным как никому необходимо женское внимание и забота».

Отработав новогодние праздники в Красной Поляне, Марьяна, ещё четверо девушек и их менеджер-сутенёр добрались до Ростова, сели в автобус и поехали в Луганск. Миновали блокпосты, военную полицию, проверку документов, таможню, досмотр вещей. «Мы говорили, что едем к подруге, к друзьям, к мужьям — кто во что горазд врали. Я и даже не задумывалась о том, что идут боевые действия… что могут бомбить…»

С автовокзала поехали в заранее снятые мобилизованным сутенёром апартаменты — с камерами и охраной 24\7. Отдохнули и «влились в работу». Первого клиента помнит хорошо: «Знаешь песню „А я люблю военных красивых здоровенных“… Ну вот оно… С наступлением СВО вообще пошёл такой вайб и в тик-токе, и в рилзах… Ты там смотришь на них в этих видео, думаешь, вау, как круто… И вот я открываю дверь, а в квартиру заходит парень 22 года, статный, офицер, с высшим образованием, только выпустился, только приехал, весь чистенький, весь побритый… Мы до сих пор поддерживаем общение, он влюбился в меня. Он до сих пор воюет», — рассказывает девушка.

«Работа» в Луганске сразу «встала на поток». «Желающих оказалось немереное количество. Кто-то из девочек мог вывезти 10 человек по часу и принять одного „ночника“, который остаётся до утра. Я столько не могла, у меня сил нет. 5–6 человек и „ночник“ — это мой максимум, на этом рабочая смена заканчивалась», — говорит Марьяна. Она «работала» по две недели — и уезжала в родной город или заграницу, «чтобы прийти в себя». На всю Луганскую область, по подсчётам Марьяны, тогда приходилось не больше десятка вовлечённых в проституцию женщин, приехавших на заработки из России.

Приглашу в гости. Без предоплат

К осени 2024 года, в оккупированных областях женщин, вовлечённых в проституцию, уже не меньше трёхсот. Примерно сто работают в «стационарных борделях», остальные называют себя индивидуалками. «Сначала ехать боялись. Но когда они увидели, что тут за неделю зарабатывают по полтора миллиона, начали размышлять: „А может, и не так там бомбят…“» — смеётся Марьяна. — «Когда поняли, что жить и работать можно, и даже без менеджера, есть дома с охраной и консьержами, то сюда ринулось много народа», — подтверждает другая профессионалка, Алина.

Большинство секс-работниц приезжают в оккупированные регионы «на вахту». Как правило, снимают на пару недель или на месяц жильё в Луганске, Донецке, Мариуполе, Бердянске или Мелитополе.

«Если в Москве за 5000 в сутки можно снять нормальную студию, то в ЛДНР за 5 тысяч в сутки ты найдёшь только запущенную халупу, — говорит Марьяна. — Средняя цена здесь: 8–10 тысяч за отделанную нормальную квартиру». На видео, которое присылает собеседница, серо-бежевые стены, гардины, широкий диван, новая сантехника. Эти квартиры, поясняет Марьяна, «находящиеся по ту сторону политических взглядов» хозяева оставляли риэлторам и уезжали. Агенты по недвижимости сами делали ремонт, чтобы сдавать подороже.

Клиентов в основном находят через чаты в телеграме. Это могут быть группы для «знакомств», которых в мессенджере десятки: «Знакомства/ДНР ЧАТ», «Знакомства Донецк ДНР Девушки», «Знакомства ЛНР Признавашки» и тому подобное. Между предложениями «поднять денег на темках» и рекламе услуг в этих чатах действительно встречаются предложения «познакомиться», часто от аккаунтов с фотографиями мужчин в военной форме. Подобные сообщения от местных жительниц редки, и чаще публикуются прямые объявления от проститутированных женщин — «Донецк, свобода», «Проездом Старобельск? Сочный МБР в твоем авто», «Встречи, гостиница. Без предоплат»

Есть и каналы, в которых публикуют исключительно объявления от секс-работниц и «агентств» — «Встречи ЛНР», «Встречи ДНР, Встречи Донецк» и так далее. В них размещают типовые «анкеты» с эмодзи и яркими шрифтами: несколько фотографий, расценки за секс и «дополнительные услуги», а также контактные данные. У некоторых женщин есть личные закрытые каналы с отзывами, видеосообщениями и расценками, другие даже ведут что-то вроде лайфстайл-блогов.

Один из военных говорит, что находить женщин ему помогают старшие товарищи: «Иногда даже в телегу идти не надо. Всегда окажется рядом человек, у которого уж точно есть с десяток готовых и проверенных номеров местных нимфеток. В особенности это было с женатыми людьми. Тут у них вообще начинается какой-то лютый траходром, когда выдаётся свободная минутка».

Но быстро удовлетворить потребность в сексе получается не у всех. Рядовой Михаил говорит, что он сейчас в окопах, машины нет, а ближайший населённый пункт в 15 километрах — и тот маленький. «Хочется, чтобы позвонил, привезли сразу, грубо говоря, вот девушки, вот денюжки. Выбрал, забрал, отъехал, отошёл или завёл. Ну, поняли, да, о чём речь?». Кто именно организует занятия проституций, Михаил не интересовался. «А вообще здесь принцип такой: попал в любой город, попал в любую баню, заказал через таксиста — привезли. Кто там возит их, неважно. Самое главное, привезли её, измучили — и всё. Ну, точнее, не измучили, а отдохнули — и всё».

Читайте нас также:
#проституция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
0
0
0
2

Оставить комментарий

(6)
  • AE
    Alex Evi
    23-го октября

    Фото сделано в Индонезии !!!!

    0
    0
  • VU
    Vards Uzvards
    22-го октября

    Какое отношения фотография тайских трансов ( ледибойев) имеет отношение к довоенной проституции на Донбассе? Заработки проституток явно преувеличены. Реклама на ББ?

    2
    0
  • С
    Сарказм
    22-го октября

    Гы гы гы, вата обскорбилась самим фактом того, что кто-то написал, что среди яузких оказываятся бл*ди есть:))) Они ж слишком духовитые и лишнехромосомные для такого, все такие традиционно-скрепные и ноавственные.. Да и облик рашнвитязей-воинов света, которые по по платным прощмандовкам бегают вмсто того, чтобы днем и ночью думать о вяличии Отчизны как-то страдает... Смешные клоуны

    0
    5
  • NB
    Nose Bose
    22-го октября

    кстати, тайки на фото, все, что нужно знать о латвийской журналистике :)

    9
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го октября

    Автор материала истекал слюной при одной мысли о том, что кому-то путаны дают, а ему нет. ВВ, нафига сюда такую грязь тянуть? Если у вас такие половые проблемы, проведите эксперимент в Риге - сколько берут украинские беженки или беглые негритянки. Посмотрим, как вас бить будут...

    13
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    22-го октября

    Это просто реклама открытым текстом , мол девки давай к нам тут в окопах одни миллионеры, нечего делать не надо только сказки слушать и ноги раздвигать . И будет вам хорошо шейся штук евро в месяц во как!!!

    14
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Андрей Соколов: три брака, громкие романы и взрослая дочь, которой он гордится
Изображение к статье: Андрей Соколов: три брака, громкие романы и взрослая дочь, которой он гордится
Джону Литгоу, сыгравшему Черчилля в «Короне», стукнуло 80
Изображение к статье: Он не стар, он суперстар. Иконка видео
После проблем со здоровьем маэстро Раймонд Паулс постепенно восстанавливает силы
Изображение к статье: После проблем со здоровьем маэстро Раймонд Паулс постепенно восстанавливает силы Иконка видео
Анна Курникова ждет четвертого ребенка в 44 года в компании любящей семьи
Изображение к статье: Хорошо, когда все в сборе. Иконка видео
Изображение к статье: "Я не вижу ни дочь, ни внука моего любимого, который тоже хочет ко мне". Иконка видео
Актриса Волкова, вдова Эдуарда Лимонова, в 51 год страдает от вероломного зятя 610
Изображение к статье: Злата прирожденная хозяйственница. Иконка видео
Семья юмориста Хазанова реализовала российскую недвижимость за 12 500 000 EUR 1 895
Изображение к статье: Что на самом деле «убивает» батарею телефона: не то, о чём вы подумали
Что на самом деле «убивает» батарею телефона: не то, о чём вы подумали 3179
Изображение к статье: Диетолог призвала полностью исключить из рациона пять продуктов
Диетолог призвала полностью исключить из рациона пять продуктов 1486

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 81
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 56
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 126
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 28
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 66
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 81
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 56

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео