Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Путешественников предупреждают о смертельном алкоголе. Какие направления считаются особо опасными? 0 205

Lifenews
Дата публикации: 23.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Путешественников предупреждают о смертельном алкоголе. Какие направления считаются особо опасными?

Восемь новых пунктов назначения были добавлены в рекомендацию FCDO по путешествиям в связи с отравлением метанолом.

Употребление дешевых или самопальных алкогольных напитков, в которых оказывается метанол, может привести к слепоте или смерти, предупреждает британский Форин-офис. В новый, расширенный список были включены Мексика, Россия и Япония.

Британский Форин-офис (FCDO) расширил свое же предупреждение об опасности отравлении метанолом, включив в него еще восемь стран, где были зарегистрированы подобные случаи среди британских туристов.

Новое предупреждение теперь включает такие популярные направления, как Япония и Мексика, и расширяет рекомендации, уже существующие для таких стран, как Таиланд, Лаос и Вьетнам.

Обновление является частью информационной кампании FCDO "Знай признаки отравления метанолом", созданной для привлечения внимания к опасностям, связанным с нелегальными или фальсифицированными напитками.

Хэмиш Фалконер, министр по делам консульств и кризисов Великобритании, заявил, что отравление метанолом часто смертельно и его трудно опознать вовремя, чтобы спасти жертву.

"Ранние симптомы напоминают обычное алкогольное отравление, - говорится в его заявлении. - К тому времени, когда путешественники осознают опасность, может быть уже слишком поздно".

Какие направления теперь включены в предупреждение?

Форин-офис добавил в список Японию, Мексику, Эквадор, Индию, Индонезию, Россию, Кению и Бангладеш.

FCDO не сообщила подробностей о конкретных инцидентах в новых странах, но это решение было принято в результате сотрудничества с парламентариями, экспертами в области здравоохранения и путешествий, а также семьями жертв, пострадавших от отравления метанолом. Оно также отражает растущую обеспокоенность по поводу контрафактного или нерегулируемого алкоголя в туристических местах.

Недавние трагедии показали, насколько рискованно покупать дешевые напитки в барах, клубах и на туристических курортах.

В начале этого года во вьетнамском городе Хойан умерли британка и южноафриканец, предположительно употребившие самодельный лимончелло.

В конце 2024 года шесть путешественников, включая британца и двух граждан Дании, умерли на популярном туристическом курорте Лаоса Ванг Вьенг после употребления спиртных напитков с добавлением метанола.

В Индонезии с 2019 года было зарегистрировано более 334 предполагаемых случаев отравления метанолом, согласно базе данных организации "Врачи без границ", отслеживающей случаи отравления метанолом по всему миру.

Большинство из них связано с бутлегерским алкоголем под названием "арак". Этот нерегулируемый, часто домашний спиртной напиток обычно дистиллируется из сока пальмовых цветов или риса и продается в небольших магазинах на Бали, Ломбоке и островах Гили, где среди жертв ежегодно оказываются туристы, сообщает MSF.

Что такое метанол и почему был обновлен совет по путешествиям?

Метанол - это вид технического спирта, который обычно используется в антифризах, красках и чистящих средствах.

По внешнему виду и вкусу он похож на этанол - тот самый алкоголь, который содержится в напитках, - но для человека он очень токсичен. Даже употребление небольшого его количества может привести к катастрофическим последствиям.

Всего 30 граммов чистого метанола, что соответствует размеру стандартной рюмки, могут привести к смерти в течение 12-48 часов.

Симптомы отравления метанолом на ранних стадиях могут напоминать похмелье или обычное алкогольное опьянение - тошнота, рвота, головокружение и спутанность сознания, но в течение нескольких часов они могут усугубиться: появятся проблемы со зрением, судороги или остановка дыхания.

Поскольку метанол не имеет запаха и вкуса, у путешественников нет надежного способа узнать, что напиток опасен.

FCDO призывает путешественников покупать только герметичные напитки в лицензированных заведениях и избегать самодельных или немаркированных спиртных напитков, предварительно смешанных коктейлей и напитков, подаваемых в ведрах или кувшинах, как те, что продаются в популярных местах Юго-Восточной Азии.

Новое руководство содержит ссылки на обновленные ресурсы на правительственном сайте Travel Aware, где описано, как распознать отравление метанолом и что делать при появлении симптомов.

Где чаще всего встречается отравление метанолом?

Согласно базе данных MSF, Индонезия возглавляет список стран с наибольшим количеством предполагаемых случаев отравления метанолом с 2019 года. В первую десятку базы данных также входят Индия (140), Россия (121), Бангладеш (53), Пакистан (42), Китай (30), Камбоджа (28), Иран (28), Вьетнам (28) и Кения (24).

В базе данных "Врачей без границ" также подсчитывается количество людей, пострадавших от отравления метанолом. По этому показателю Иран возглавляет список с 9 600 пострадавшими, а Эквадор - одно из новых дополнений к руководству по путешествиям FCDO - занимает 10-е место с 938 пострадавшими.

Хотя от отравления метанолом ежегодно умирают тысячи людей, а Азия остается самым пострадавшим регионом, включение в список Японии стало неожиданностью.

В базе данных MSF есть только один случай отравления метанолом в Японии - скорее акт домашнего насилия, чем инцидент с загрязненным напитком.

Euronews Travel связался с FCDO для получения дополнительной информации о включении Японии в обновленный список.

Читайте нас также:
#алкоголь #отравление #путешествие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Скандал: 64-летнему певцу Пенкину выставили счет в 3500 евро за порванный матрас
Изображение к статье: Сергей Михайлович удивлен неожиданным сюрпризом. Иконка видео
Вот эта молоденькая порнозвезда, которую выбрал комик Саша Барон Коэн
Изображение к статье: Эта барышня имеет пару несомненных достоинств. Иконка видео
Варламов пожаловался на грязные поезда в США
Изображение к статье: Варламов пожаловался на грязные поезда в США
Чудный загородный дворец примет в ноябре принца Уильяма и принцессу Кейт
Изображение к статье: Особняк, который интересует сейчас всю Британию. Иконка видео
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор риска развития инфаркта
Назван неожиданный фактор риска развития инфаркта 303
Изображение к статье: По сюжету "Хроник", герой Юры Борисова сходится с персонажем Юлии Высоцкой. Иконка видео
Брак харизматичного Юры Борисова на грани распада, 32-летний артист все отрицает 241
Изображение к статье: «Абсурд!» Женщина в Европе вылила кофе в канализацию и получила крупный штраф
«Абсурд!» Женщина в Европе вылила кофе в канализацию и получила крупный штраф 965
Изображение к статье: «Сидим у костра и говорим до полуночи»: Бекхэм раскрыл, как Гай Ричи вдохновил его на деревенский быт
«Сидим у костра и говорим до полуночи»: Бекхэм раскрыл, как Гай Ричи вдохновил его на деревенский быт 145

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 333
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 628
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 66
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 333
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 628
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео