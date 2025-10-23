Baltijas balss logotype
Скандал: 64-летнему певцу Пенкину выставили счет в 3500 евро за порванный матрас 0 301

Lifenews
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сергей Михайлович удивлен неожиданным сюрпризом.

Сергей Михайлович удивлен неожиданным сюрпризом.

"Сережа добрый, милый. Но наивный как ребенок".

64-летний певец Серей Пенкин оказался в неловком положении. Что же натворил артист в номере отеля, который из-за звезды пришлось убирать всю ночь?

Странная история приключилась с Сергеем Пенкиным в Новосибирске. Там он давал концерт и явно не предполагал, чем обернется поездка. А получилось так, что Пенкину пришлось расстаться с довольно крупной суммой.

«Проснулся весь в перьях в отеле Новосибирска. После концерта у меня был выходной. Уставший, после многочисленных переездов я так крепко уснул, что незаметно для себя порвал дорогой матрас, который был плотно заполнен перьями. За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев.

Пришлось вызывать горничную, которая всю ночь убирала гостиничный номер. Уже утром, после бессонной ночи, я был вынужден заплатить отелю кругленькую сумму за причиненный ущерб – 350 000 рублей!» — рассказал Пенкин.

Многие сомневаются в том, что Сергей, даже при условии действительно сильной усталости, мог во сне порвать матрас. Куда охотнее люди думают, что 64-летний певец мог бурно провести ночь.

«Если честно, думаю, что Пенкина шантажировали: по доброй воле эту глупость он сам бы никогда не рассказал. Немного его знаю - всё отрицает до последнего. Возможно, угрожали предать огласке интимные подробности (мы их наверняка еще услышим), вот и пришлось представить свою версию. Поэтому и сумма за матрас - как первый взнос по ипотеке. Сережа добрый, милый. Но наивный как ребенок. А еще любит выпить и покуражиться с друзьями, которых видит первый раз. То на лавочке уснет, то его ограбят - постоянно попадает в переплет», — вот что пишет Telegram-канал «Светский хроник».

