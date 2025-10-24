Колумбийская блогерша Эстефания Рестрепо Валенсия попала в больницу с ножевыми ранениями. Об этом пишет журнал People.

Сообщается, что 26-летняя блогерша и ее бойфренд ехали по шоссе в Колумбии, когда столкнулись с грабителями. Злоумышленники напали на пару и попытались отобрать их вещи, но те начали сопротивляться. Между ними завязалась драка, во время которой Валенсии нанесли несколько ножевых ранений.

Блогершу доставили в тяжелом состоянии в больницу, спасти ее не удалось. Местная полиция проводит расследование случившегося.

Валенсия вела страницу в соцсети Facebook, на которой выкладывала юмористические видео. На ее аккаунт подписано 218 тысяч человек.