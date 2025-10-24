Ким, которой на днях исполнилось 45, росла с сестрами Кортни и Хлои, ну а после развода родителей и свадьбы мамы с Брюсом Дженнером, у нашей героини появились новые сестры Кендалл и Кайли. Все они обрели известность благодаря шоу «Семейство Кардашьян», однако Кимберли заработала репутацию в определенных кругах на несколько лет раньше премьеры реалити: на заре нулевых девушка помогла разобраться с гардеробом жене Шугара Рэя, и сарафанное радио превратило ее в ассистентку Пэрис Хилтон.

В 2006-м сестры открыли первый бутик Dash, а вскоре после съемок в Playboy Ким стала лицом крупного бренда одежды. Уже тогда разлетелись первые мемы с Кардашьян: не прокомментировать ее равнодушное выражение лица в рекламе было невозможно. Тем не менее девушку продолжали звать на показы, она запустила курс по макияжу, участвовала в «Танцах со звездами», снималась в сериале Beyond the Break, комедии «Нереальный блокбастер» и «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк». За последние два появления на экране брюнетка получила номинации на «Золотую малину», но это ли оказалось ее главным провалом?

С первого появления на ТВ Ким позиционировала себя как икону стиля, которой важна внешняя привлекательность. При этом девушка отрицала склонность к «улучшайзингу», например, до последнего уверяла окружающих, что не делала ринопластику. Вот только снимки юной Кардашьян говорят об обратном.

Свои знаменитые ягодицы, прославившиеся после видео, где на них ставили фужер шампанского, Ким тоже в свое время называла подарком природы. Но как же тогда объяснить огромную разницу между талией в 60 сантиметров и попой в 99, а еще — вмятину, недвусмысленно намекающую на установку имплантов? Кардашьян нашла оправдание: мол, инъекции в свою самую знаменитую часть тела она делала ради лечения псориаза. «Когда я вошла, врач сказал: „Есть один шанс из миллиарда, что у вас будет большая вмятина на ягодице“. Конечно же, у меня на попе огромная вмятина», — поясняла знаменитость.

Звезда не скрывала, что избавлялась от растяжек и других дефектов кожи с помощью лазера, а вот по поводу пластики груди лукавила: говорила, что третьим размером обладала еще во времена премьеры «Семейства Кардашьян». На самом же деле эксперты отмечали, что объемы Ким заметно увеличились в период с первого по четвертый сезоны шоу. Ну а что касается ягодиц, хирурги предполагают, что женщина использовала не импланты, а пересадку жира из других мест.

Ким могла похвастаться бурной личной жизнью, о чем без стеснения заявляла в автобиографии. Так, в юности девушка лишилась невинности с Тито Джо Джексоном, племянником Майкла Джексона. Отношения подростков длились почти два года, а затем Кардашьян переключилась на продюсера Деймона Томаса.

В 19 Ким вышла за возлюбленного замуж, а в 2004-м брак распался: брюнетка обвиняла мужа в домашнем насилии, ну а тот в ответ говорил, что жена ему изменяла. Так или иначе, еще до расторжения союза Кардашьян закрутила роман с рэпером Рэем Джеем. Три года звезды то встречались, то расходились, а уже после окончательного разрыва в Сеть попало их домашнее видео. Ким повела себя странно: сначала отрицала, что в ролике она, а затем подала в суд на компанию, попытавшуюся распространить пленку в качестве порно. Многие, впрочем, заключили, что Кардашьян возмущалась притворно, используя скандал для пиара.

Когда гремела история с хоум-видео, Ким как раз встречалась с Ником Кэноном. По слухам, скандал спровоцировал расставание брюнетки с актером, и он же потом подтвердил, что Кардашьян сама опубликовала злополучный ролик в Сети.

Долго звезда реалити-шоу не горевала: сошлась с футболистом Реджи Бушем. Почти три года влюбленные были вместе, и окружающие твердили о скорой свадьбе, однако торжества так и не случилось. Зато Реджи женился на пассии, точь-в-точь похожей на бывшую… Видимо, Ким уже не терпелось сменить семейный статус, ведь совсем скоро она сблизилась с еще одним игроком в американский футбол — Крисом Хамфрисом. В то время как завистницы пускали слюни на высокого спортсмена, Кардашьян оказалась вовсе не рада союзу — брак пары продлился всего 72 дня, а его расторжение с разделом имущества, по сути, заняло больше времени, чем сами отношения.

Как уже было заведено, следующие отношения Ким начались еще до расторжения предыдущего брака — брюнетка по уши влюбилась в Канье Уэста. Взаимная страсть привела к рождению дочки Норд, а затем и к свадьбе в 2014-м. В 2015-м у супругов появился сын Сейнт, ну а в 2018-м и 2019-м суррогатная мать подарила им наследницу Чикаго и мальчика Псалма.

Роскошная свадьба во Флоренции, где Ким сменила четыре наряда, дорогие подарки и красивые картинки в соцсетях поддерживали образ счастливой семьи вплоть до 2020-го. До этого момента о проблемах в браке свидетельствовали лишь косвенные доказательства: то папарацци снимали Кардашьян плачущей в машине, то замечали отсутствие обручального кольца на ее руке.

Поговаривали, что Ким изрядно устала от провокационных выходок мужа: то он скандалил на «Грэмми», то заявлял о желании баллотироваться в президенты. В ходе предвыборной кампании рэпер заявил, что они с Кардашьян хотели прервать ее первую беременность. Мягко говоря, брюнетка оскорбилась после таких откровений. Одной из основных причин разлада общественность посчитала биполярное расстройство Канье. В 2016-м в фазе обострения музыкант напал на сотрудников фитнес-центра, и Ким обратилась к окружающим с просьбой понять, как тяжело приходится семье: мол, таблетки Уэсту уже не помогают, а меняют его личность.

«Я читаю такие обидные вещи в социальных сетях. Люди говорят, что я ему не помогаю, не останавливаю его. Как будто я виновата в том, что он говорит или делает. Это мой муж. Я всегда все с ним обсуждаю, и если он находится в состоянии обострения болезни, я всегда приду на помощь», — подчеркивала Кардашьян в 2019-м.

Спустя два года именно расстройством Ким пыталась объяснить сообщения в соцсетях мужа, сообщающие о ее изменах и желании упечь больного в психушку. Претензии и взаимные обвинения накапливались, так что развод был неизбежен.

Предметом споров для супругов стали дом в Калабасасе стоимостью в 60 миллионов долларов и четверо детей. От особняка рэпер в итоге отказался, так что Ким выплатила ему компенсацию в 20 миллионов. Наследники остались жить с матерью, а чтобы быть к ним ближе, Канье приобрел коттедж напротив, причем втридорога.

Поговаривали, Уэст неоднократно пытался вернуть жену, но та оказалась крепким орешком. Супруги продолжали вместе выходить в свет, внося сумятицу в головы поклонников. При этом Ким еще в 2021-м начала встречаться с Питом Дэвидсоном, ну а Канье приписывали роман с Ириной Шейк. В ноябре 2022-го супруги развелись, а всего через месяц Канье расписался с новой пассией Бьянкой Цензори. Женщине не позавидуешь: ее постоянно сравнивали с Ким, а Уэста обвиняли в ограничении свобод и давлении на возлюбленную, из-за чего они могли расстаться. Что же касается Кардашьян, то она имени нынешнего избранника не называет, хотя намекает, что несвободна. Да и разве может такая самоуверенная звезда надолго остаться одна?