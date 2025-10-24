Таиланд — страна с яркой культурой и глубокими традициями , где важно соблюдать местные нормы, чтобы отдых прошёл без неприятностей. Незнание законов и обычаев не освобождает от ответственности, поэтому туристам стоит заранее ознакомиться с главными запретами.

Что нельзя делать в Таиланде

🌴 Не проявлять неуважение к королю и королевской семье. Любая критика или пренебрежение изображением короля на деньгах считается преступлением и может повлечь штраф или даже заключение.

🌴 Не касаться головы тайцев. Голова считается священной частью тела, особенно у детей, поэтому любые прикосновения запрещены.

🌴 Следить за одеждой в храмах. При входе снимают обувь, а одежда должна закрывать колени и руки. Женщинам запрещено трогать монахов или передавать им предметы.

🌴 Не курить вейпы и не употреблять наркотики. Электронные сигареты и наркотики строго запрещены — за нарушение предусмотрены крупные штрафы и тюремное заключение.

🌴 Сохранять спокойствие в публичных местах. Громкие крики, ссоры и проявление агрессии считаются невежливым поведением и привлекают нежелательное внимание.

Что привезти из Таиланда

Натуральная косметика и SPA-продукты. Кокосовое масло для ухода за кожей и волосами, тайские бальзамы для мышц и облегчения головной боли.

Тайский шелк и изделия из него. Шарфы, платки, галстуки, сумочки или отрезы ткани станут стильным и полезным сувениром.

Экзотические фрукты и сладости. Сушёное манго, ананас, мангостан, фруктовые чипсы, травяной чай и молочный тайский чай.

Резное мыло и ароматические свечи. Мыло ручной работы в форме цветов или фигурок животных и резные свечи как элементы декора.

Местные советуют покупать сувениры на ночных рынках, чтобы избежать переплаты в туристических зонах.

Источник: Хочу!