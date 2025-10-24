Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обнаружен простой способ снизить риск развития деменции 0 489

Lifenews
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Обнаружен простой способ снизить риск развития деменции
ФОТО: Global Look Press

Прослушивание музыки в пожилом возрасте замедляет когнитивное старение.

Регулярное прослушивание музыки в пожилом возрасте может заметно замедлить когнитивное старение. К такому выводу пришли исследователи из Университета Монаша, проанализировав данные более чем 10,8 тысячи человек старше 70 лет. Результаты работы опубликованы в International Journal of Geriatric Psychiatry (IJGP).

Ученые сравнили музыкальные привычки участников и состояние их когнитивного здоровья. Те, кто постоянно слушали музыку, имели на 39 процентов более низкий риск развития деменции и на 17 процентов меньше когнитивных нарушений. Игра на музыкальных инструментах также показала выраженный эффект: снижение риска развития деменции составило 35 процентов. Наилучшие показатели были у тех, кто совмещал прослушивание и игру, — минус 33 процента к рискам.

Авторы отмечают, что причинно-следственная связь пока не доказана, однако музыка может стать доступной стратегией поддержки мозга в старшем возрасте. Это особенно важно на фоне мировой тенденции старения населения и роста числа возрастных нейродегенеративных заболеваний. Учитывая отсутствие эффективного лечения деменции, специалисты призывают уделять больше внимания немедикаментозным методам сохранения когнитивного здоровья, таким как музыка, умственная активность, социальные связи и регулярная физическая нагрузка.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Советские бытовые привычки, которые удивят современных молодежь
Изображение к статье: Советские бытовые привычки, которые удивят современных молодежь
Пугачеву могут лишить пенсии и звания из-за жизни за границей
Изображение к статье: Пугачеву могут лишить пенсии и звания из-за жизни за границей
Брэд Питт и Анджелина Джоли готовятся к новой битве после развода, — подробности
Изображение к статье: Брэд Питт и Анджелина Джоли готовятся к новой битве после развода, — подробности
Счастливая и влюблённая: Анна Семенович улетела с женихом на море и показала жаркие фото
Изображение к статье: Анна Семенович и Денис Шреер.
Изображение к статье: Животное призывает относиться к нему шуточно. Иконка видео
Скандальный американский художник украсил огромной лягушкой центральную площадь Парижа 61
Изображение к статье: Мать Яниса Тиммы боится Анну Седокову: как семья переживает трагедию
Мать Яниса Тиммы боится Анну Седокову: как семья переживает трагедию 1 174
Изображение к статье: Звезда реалити Ким Кардашьян находится под наблюдением врачей из-за аневризмы мозга
Звезда реалити Ким Кардашьян находится под наблюдением врачей из-за аневризмы мозга 200
Изображение к статье: Глэдис Португез оказалась сильной личностью во всех смыслах. Иконка видео
Артист-каратист Ван Дамм был женат 5 раз, и 2 раза на одной 194

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 0
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 14
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 22
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 67
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 40
Изображение к статье: США вводят санкции против президента Колумбии
В мире
США вводят санкции против президента Колумбии 37
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 0
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 14
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 22

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео