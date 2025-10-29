Baltijas balss logotype
Сумка нового премьера стала хитом в Японии: производитель не успевает выполнять заказы

Lifenews
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сумка нового премьера стала хитом в Японии: производитель не успевает выполнять заказы

Сумка, которую носит первая женщина-премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, стала хитом, вызвав поток заказов у производителя.

Пользователи социальных сетей определили сумку, которую носит Такаичи, как Grace Delight Tote производства Hamano Inc. Это компания, которая уже 145 лет работает в Нагано в центральной Японии. Товары Hamano давно пользуются популярностью среди членов японской императорской семьи.

Сумка-шопер Grace Delight по цене 136 000 иен ($895) полностью изготовлена из кожи, весит всего 700 граммов и разработана для "достижения баланса между элегантностью и практичностью", сказано на сайте Hamano.

Там также отмечается, что компания получает "огромное количество заказов" после того, как "фотографии 104-го премьер-министра с одной из наших сумок были опубликованы в различных социальных сетях и на новостных сайтах, в том числе зарубежных".

"Сейчас мы получаем заказы, эквивалентные объему производства за шесть месяцев. В связи с этим планируем начать отправку в конце апреля. Просим прощения за возможные задержки с ответами на запросы и другие вопросы", – сообщили в Hamano.

Согласно информации на сайте компании, в продаже осталось лишь несколько сумок этой модели в черном цвете. Все остальные – распроданы.

64-летняя Такаичи известна как поклонница бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которая была известна своими сумочками британского бренда Launer.

Помимо сумки местного производителя, Такаичи часто носит одежду японского бренда Jun Ashida, рассказала Каори Накано, специалист по роскоши и культуре, приглашенный профессор университета Аояма Гакуин в Токио.

"Нося одежду японских дизайнеров и сумку японского производства, она демонстрирует свой патриотизм и поддержку японской промышленности. И это уже работает", – добавила Накано.

#мода
