Испания отобрала у Германии титул страны с самой высокой церковью в мире

Lifenews
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Испания отобрала у Германии титул страны с самой высокой церковью в мире
ФОТО: Виталий Вавилкин

Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне после строительных работ в четверг получил титул самой высокой церкви в мире.

После того, как в четверг утром кран установил первую часть башни на вершине нефа храма Святого Семейства, его высота составляет 162,91 метра – более чем на метр больше, чем у Ульмского собора в Германии (161,53 метра), который до сих пор считался самой высокой церковью в мире.

Ожидается, что после завершения строительных работ в ближайшие месяцы храм Святого Семейства достигнет 172 метров в высоту.

Это культовое сооружение возводится по проекту известного архитектора Антонио Гауди с 1882 года. На момент смерти Гауди была завершена только одна из многочисленных башен церкви, а полностью она должна быть построена уже в 2030-х годах.

В течение последних десятилетий работы ускорились, поскольку базилика стала важной туристической достопримечательностью Барселоны, которая привлекает людей со всего мира.

В 2024 году храм Святого Семейства посетили 4,9 миллиона человек. Средства от входных билетов используются для финансирования текущего строительства.

#испания
