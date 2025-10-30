Baltijas balss logotype
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму мозга: что известно 0 272

Lifenews
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: У Ким Кардашьян диагностировали аневризму мозга: что известно

В новом сезоне семейного реалити-шоу Ким Кардашьян сделала шокирующее признание — врачи обнаружили у нее аневризму головного мозга. По словам звезды, обследование МРТ выявило опасное расширение сосудов, которое при разрыве может привести к кровоизлиянию и тяжелым последствиям.

Врачи связывают болезнь со стрессом

Медики предположили, что причиной заболевания мог стать хронический стресс. Ким не скрывает: главным источником этого стресса был ее брак с рэпером Канье Уэстом.

«Мне постоянно было плохо, но я все равно защищала его и пыталась помочь. Каждый раз, сталкиваясь с его выходками, я думала: “Я обязана выдержать” или “Я могу его спасти”», — призналась Кардашьян.

Тяжелый брак и последствия

Ким рассказала, что отношения с Канье сопровождались постоянной нестабильностью и эмоциональными качелями. Развод в 2022 году, после пяти лет брака, стал для нее болезненным, но необходимым шагом. У бывших супругов четверо детей, и сейчас звезда старается сосредоточиться на семье и здоровье.

Что такое аневризма головного мозга

Аневризма — это выпячивание стенки кровеносного сосуда, которое может долгое время никак себя не проявлять. Опасность заключается в том, что при разрыве происходит кровоизлияние в мозг, требующее срочного медицинского вмешательства.

История Ким Кардашьян стала напоминанием о том, что даже самые успешные люди могут столкнуться с последствиями хронического стресса и эмоционального истощения.

[Источник: соцсети]

Читайте нас также:
#ким кардашьян
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
